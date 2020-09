Schauspielhaus Zürich startet erstmals mit Tanzstück in neue Spielzeit

So was gab es am Schauspielhaus Zürich noch nie: An bürgerliche Trauerspiele ist man ja gewöhnt. An schrilles Regietheater auch. Aber ein Tanzstück über die meistverkaufteste Jazzplatte der Welt, Keith Jarretts «Köln Konzert», und ein paar Joni-Mitchell-Songs im Voraus zur Spielzeiteröffnung? Da bahnt sich eine Revolution an.

Zeremonienmeister und Mitwirkender ist der US-amerikanische Choreograf und Tänzer Trajal Harrell, seit vergangenem Jahr Hausregisseur und ­Begründer der ersten Tanzkompanie am Schauspielhaus Zürich. Mit seinem Körper und seinem durchdringenden Blick für Räume erforscht der Künstler in Theatern und Kunstinstitutionen seit Jahren Tanzstile und vertieft sich manchmal jahrzehntelang in das Vokabular seiner Idole. Um dann die verschiedenen, oft sehr gegensätzlichen ästhetischen Stile zusammenzubringen. Trajal Harrell, das lässt sich mit gutem Gewissen behaupten, ist im neuen Kreativteam um das Intendanten-Duo Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg eine der spannendsten Figuren, seine Ästhetik wird im bürgerlichen Pfauensaal ganz neue Erlebnisse schaffen.

Tanz als Akt der Selbstbehauptung

2012 wurde der Choreograf mit der Serie «Twenty Looks Or Paris Is Burning At The Judson Church» bekannt. Harrell stellte die in den 1960er-Jahren im New Yorker Stadtteil Harlem von mehrheitlich queeren schwarzen und braunen Menschen erfundene Tanz- und Lebenskultur, die sich die Modelposen und -bewegungen auf dem Catwalk stolz und spielerisch aneignet, dem postmodernen Tanz gegenüber, der zur selben Zeit erfunden wurde. «Für die marginalisierten Gruppen, die diese Bewegung erfanden, war und ist Voguing ein Akt der Selbstbehauptung», so die Leitende Dramaturgin des Schauspielhauses Katinka Deecke. Voguing sei auch bis heute eine von Harrells wichtigsten Weltaneignungsstrategien. Auch deshalb ist seine Arbeit hochpolitisch.