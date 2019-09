Sein Album hat gerade souverän die Spitze der Charts in Grossbritannien erstürmt. Die Mehrheit der massentauglichen Kolleginnen und Kollegen singt traurige Liebeslyrik über Beziehungen, die man im Zweifelsfall selbst in den Sand gesetzt hat. Fender setzt andere Schwerpunkte.

«Mum ist mein bester Kumpel»

North Shields ist kein besonderer Ort, eher ein wenig heruntergekommen. Sam Fender lebt hier noch immer, er wohnt bei seiner Mutter, und wenn er nicht gerade tourt, macht er abends für beide was zu essen. «Eine eigene Bude wäre im Moment nur lustig. Natürlich will ich nicht ewig bei Mum leben, aber sie ist ein wirklich witziger Mensch und mein bester Kumpel.»

Nach der Scheidung seiner Eltern, Sam Fender ist acht, bekommt er eine Gitarre geschenkt und fängt an, sich für Musik zu begeistern. «Ich bin nach der Schule oft sofort in mein Zimmer gegangen, um zu üben. Oft schlief ich noch in Schuluniform und mit der Gitarre auf dem Bauch abends ein.»

Mit 13 Jahren schrieb er seine ersten Songs, mit 14 war er in einer Band. Mit einer Karriere rechnete er jedoch nicht: «Ich wollte nur vom Musikmachen leben können.» Mit 18 dann traf er seinen späteren Manager. «Er landete zufällig in dem Pub in North Shields, in dem ich an der Bar arbeitete und immer abhing. Ich spielte ihm dort etwas vor, und er nahm mich kurz darauf unter Vertrag.»