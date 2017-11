Lyssys ganzen Film durchzieht ein ruhiger Erzählrhythmus, in sanften Intervallen pulsierend, eine Aura, die nie in sich zusammenfällt, worin ein Element auch nie das andere widerruft, löscht oder bricht. «Gleichmässig, durchsichtig und klar», so wurde, schon zu Lebzeiten, Gottfried Kellers Prosa gerühmt. Das trifft auch auf Lyssys Filmerzählungen zu.

Rhythmus ist für Lyssy das zentrale Element einer Erzählung. «Nicht rhythmisiert», sagt er, «ist ein Film nicht zu rezipieren.» Bei einer Handvoll von Figuren müsse erst mal klar werden, wer mit wem wie zusammenhängt. Also nehme er da schon Tempo zurück. Und warum hält er es dann weiter durch, ungewohnt ruhig im Vergleich zu heutigen Kino- und TV-Shootern?

«Man muss mitgehen können im Denken», sagt Lyssy. «Ich habe die Entwicklung der letzten 50, 60 Jahre miterlebt, vor allem in den Medien. Die Beschleunigung ist unerträglich geworden; die Leute kommen nicht mehr mit. Jede Menschlichkeit aber liegt darin: Sich über die Augen, im Fühlen und Denken zu begegnen in einem Tempo und in einer Art, die sorgfältig achtet auf das Menschenmass.»

Und das zweite Geheimnis, vielleicht unglaublicher noch als das Augenmass für die Dosierung der angewandten Mittel: Lyssy erarbeitete den Film in einem endlosen Hin und Her, wo Inneres und Äusseres an ihm zerrten, ein Auf und Ab über Jahre hinweg, etappiert, wo nicht gar zerstückt. Die Jahre schienen es förmlich darauf anzulegen, ihn dauernd zurückzuwerfen, zu zermürben.

Tatsächlich erlitt Lyssy einen Zusammenbruch und musste sich lange behandeln lassen in der Klinik gegen eine tiefe Depression. Lange fand er nicht genug Mittel für den Film und legte das Projekt darum auf Eis. Er schrieb das Drehbuch um, zusammen mit Autor Dominik Bernet, fing wieder an. Und zuletzt, mitten in den Dreharbeiten, stürzte Lyssy vom Velo und verletzte sich schwer.

Sein Sohn Elia besuchte ihn täglich zur Besprechung im Spital und übernahm draussen den Part, rettete die Sache. Und jetzt: Nichts davon, nichts von dieser Unglück- und Unfallserie, wo so vieles so häufig an einem dünnen Faden hing, ist dem Film heute anzumerken. Wie in einem – sicher grossen und langen – Atemzug ist das erzählt.

Lyssys Grosserfolg «Die Schweizermacher» stellte letztlich die Frage nach der Identität jedes Menschen. Das tut «Die letzte Pointe» auch, mit einem elementaren Unterschied: Der Tod kennt keine «Fremden», die man für die Heimat prüfen muss. Der Tod stellt unbesehen Pässe aus für jedermann, wäre ihm alles Heimatpapier nicht ohnehin egal.

Darum sitzt heute auch jeder im Kino und weiss: Gertrud, Arzt oder dieser englische Galan … egal, keine Chance, jede Figur zeigt auf mich. Es hilft ungemein, wenn man den im Hals steckenden Kicherkloss darüber in Lyssys sanfter Komik lösen kann.

Ansteckende Lebhaftigkeit

Faszinierend bleibt, wie viel Lyssy über jedes Detail nachgedacht hat. So viel man auch beizieht davon, er kann unerschöpflich und in ansteckender Lebhaftigkeit berichten, weshalb er eine Nuance so und nicht anders gesetzt hat. Sich Feinheiten vor Augen zu führen – da es sie Gott sei Dank endlich wieder mal gibt auf der Leinwand –, konturiert das Erlebnis. Es geht sekundär um Fragen des Filmhandwerks, es geht darum, wie man generell Dinge wahrnimmt und vermitteln soll.

Welcher Ton empfiehlt sich im Trauerfall? Jeder weiss, welch delikates Problem das ist. Wie löst es Lyssy, ironisch oder pathetisch? Er vermeidet beides mit einer eigenhändigen Variation am Klavier des zuvor schon eingewobenen Lieds: «Nach em Räge schint Sunne».

Überhaupt ist die Musikauswahl exzellent. Sie zeigt, von welchem Kaliber der mittlerweile fast vergessene «Züri-Swing» gewesen war. Er dient hier nicht der Nostalgie, sondern belebt/beschwingt eine Epoche und deren individuelle Biografien, die Jüngere gern als «abgelebt» abtun. Als kämen die eines Tages nicht auch in den welken Genuss und sind bisweilen bereits scheintot in ihrem sportlich-vulgär-geschäftigen Treiben jetzt – eine Parodie im Film, die vielleicht als einzige die etwas gröberen Züge einer Karikatur annimmt. Die Schmalztube läge bei einem solchen Thema jedenfalls stets bereit; Lyssy braucht nichts davon.

Monica Gubser ist überragend

Überragend ist die Hauptperson, Gertrud Forster, gespielt von Monica Gubser aus Zuchwil SO, heute 86. In Nebenrollen ist sie aufgefallen («Herbstzeitlosen», «Der Bestatter» u.a.), jetzt dürfte sie landesweit bekannt werden – verdientermassen. Wir fragten den Regisseur, auf den ersten Blick ungehörig: Ist an Madame Gubsers Gesicht irgendwas geliftet? Nein, zum Glück: Wie die Fältchen in Gubsers Mimik bei Grossaufnahme die Regungen ihrer Seele andeuten – das wäre mit Lifting so grossartig nicht zustande gekommen. Die Falten bewahren nichts weniger als das Leben.

Ausgesprochen matri-linear wirkt der ganze Film. Seine Kraft folgt der weiblichen Stammeslinie. Kein Wunder, bei vier Frauengenerationen. Die älteren Knaben, die jüngeren durchaus eingeschlossen, fallen dadurch etwas ab, werden marginaler. Wieso der junge Sommer etwa so unwiderstehlich sein soll auf Meret, Gertruds Enkelin, erschliesst sich nicht restlos. Lyssy kann das nicht verstehen: «Der hat doch einen Bündner Akzent und sieht toll aus!»

Kein Zweifel, ganz schlicht: Der Mann liebt seine Figuren. Und darum, noch schlichter, lieben wir diesen Film.

Die letzte Pointe (CH 2017) 99 Min. Regie: Rolf Lyssy. Ab 9.11. im Kino.