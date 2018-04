Mit Peter Stamm werde "ein Autor ausgezeichnet, dessen Werk sich durch einen konsequent lakonischen und hochrhythmisierten Ton" auszeichne, schrieb die Jury am Donnerstag in ihrer Begründung. Stamm wage sich immer wieder neu heran an "unser Leiden an der Langeweile und an den Traum von einem anderen Leben. Er wirft den Blick auf das Gewöhnliche und verleiht dem Banalen im Leben Sinn".

Stamm kam 1963 im thurgauischen Scherzingen zur Welt. Sein Debütroman "Agnes" machte ihn 1998 quasi über Nacht zum neuen Liebling der Schweizer Literaturszene. Es folgten mehrere Erzählbände und später weitere wie Romane "Ungefähre Landschaft" (2001) und "Sieben Jahre" (2009). 2018 erschien "Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt". Stamm wurde für zahlreiche seiner Werke ausgezeichnet.

Im letzten Jahr ging der Solothurner Literaturpreis an die gebürtige Ungarin Terézia Mora. Frühere Gewinner waren etwa Thomas Hürlimann, die Deutsche Juli Zeh oder Peter Bichsel.