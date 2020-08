Patti Basler schreibt zum 1. August einen Brief an Mutter Helvetia

Liebe Schweiz, liebe Mutter Helvetia,



Du bist die Beste. Um nicht zu sagen: Wir sind die Besten! Das jedenfalls behaupten die Kinder anderer Nationen, von Mütterchen Russland bis Onkel Sam, sie betonen ihre Überlegenheit, zeigen stolz ihre Spielzeuge, schau, Mama, ich hab die grösseren Panzer und tolleren Flugis als mein blöder Cousin, und sonst hau ich ihm die Sandschaufel über den Kopf.

Darüber bist du längst hinweg. Wir feiern bereits deinen 729. Geburtstag. Ja, du bist alt geworden. Dieses Frühjahr musstest du eine lange Pause einlegen, und man ist fast versucht zu glauben, es sei die Menopause, denn als alternde Dame leidest du unter Hitzewallungen und anderen klimakterischen Krisen. Ein Virus setzt dem Ganzen noch die Krone auf.

Du bist alt, doch modern geblieben. Jung. Fresh. Du weisst, dass hinter den meisten grossen Frauen auch ein starker Mann steht. Deshalb bist du eine Ehe eingegangen. Mit Vater Staat. Er zählt 172 Jahre, jung und knackig im Vergleich zu dir: ein bisschen wie Brigitte und Emmanuel Macron auf dem Lande.

Ohnehin entspringst du einer Regenbogenfamilie: Man hört von drei Gründervätern, die sich nachts auf einer Wiese am See trafen und sich bekannten zu einer Vereinigung, einen Bund eingingen fürs Leben, die in keiner Not und Gefahr getrennt werden wollten, in guten wie in schlechten Zeiten, frei, ohne Angst vor den Menschen, eine Partnerschaft, eingetragen im Bundesbrief.