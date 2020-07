Originalgetreu nachgebaut: Die spektakuläre Geschichte von «Tutanchamun wird nun in einer Ausstellung in Zürich präsentiert

Das moderne Storytelling oder das gute, alte Geschichtenerzählen ist in der Welt der Ausstellungsmacher angekommen. Bereits seit 2008 tourt die Schau «Tutanchamun. Sein Grab und die Schätze» um die Welt und macht nun zum zweiten Mal in Zürich Station. Sie lockt ihre bisher 6,5 Millionen Besucher nicht mit kostbaren Exponaten – die rund 1000 Objekte sind allesamt Repliken. Sie lockt auch nicht mit Neuem – die Grabkammer wurde bereits 1922, also vor fast 100 Jahren entdeckt.

Im Film ist zu sehen, wie am 4. November 1922 einer der Arbeiter meldete, man habe in den Felsen gehauene Stufen gefunden. Die Treppe führte zu einer Wand, in die Carter eine Öffnung schlug. «Dann erweiterte ich das Loch und spähte hinein», erzählte er später, «als meine Augen sich an das Licht gewöhnten, tauchten Einzelheiten im Innern der Kammer auf, seltsame Tiere, Statuen und Gold – überall glänzendes und schimmerndes Gold.» Sein Geldgeber Lord Carnarvon stand hinter ihm. Als er ungeduldig fragte, ob Carter etwas sehen könne, stammelte der nur: «Ja, wunderbare Dinge!»

In der Tat, es waren wunderbare Dinge. Sie waren allerdings nicht ordentlich aufgestellt, sondern gestapelt, unter-, über- und nebeneinander. In der Vorkammer etwa thronten Truhen auf tiergestaltigen Betten, darunter türmten sich merkwürdig geformte Kästen, in einer Ecke lag ein auseinandergenommener Goldwagen, Räder lehnten nebeneinander an der Wand. Auch die Schatzkammer glich einer Rumpelkammer. Beide sind in der Ausstellung detailgetreu aufgebaut, das Auge weiss kaum, woran es sich festhalten soll. So viele Dinge stehen da, deren Sinn sich heute nur Spezialisten erschliesst. Überall glänzt Gold, verblüffen unzählige Details. Und immer wieder lässt allein die schiere Masse an Objekte und an Pracht Bauklötze staunen.

Ein Audioguide erschliesst Geheimnisse der Objekte

Auf der einen Seite der Vorkammer standen zwei menschengrosse Figuren. Sie bewachen die Wand, hinter der sich die Grabkammer befindet. Diese wiederum ist von einem engen Gang umgeben, der um den Schrein herumführt. Was die Entdecker zu der Zeit noch nicht wissen: Sie stehen nicht vor einem Schrein. Sondern vor vier Schreinen, einem Sarkophag und drei Särgen, alle wie russische Puppen ineinander geschachtelt. Jeder Schrein trägt ein umfassendes religiöses Programm in Inschriften und Reliefs. Auch die Wandmalereien sind zu sehen. Wer will, kann sich historische Basiskenntnisse, Umstände und Details vom Audioguide erklären lassen. Auch eine Kinderversion ist erhältlich, die altersgerecht die Prächtigkeiten erläutert.