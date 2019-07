Das Openair Frauenfeld findet vom 11. bis 13. Juli statt: Diese beeindruckenden Zahlen zeigen die Dimension des Festivals.

297 Tonnen Abfall

So viel Abfall produzierte das Open Air Frauenfeld

im Jahr 2018. Das entspricht rund drei ausgewachsenen Blauwalen.

210 Kilometer

So viel Kabel wird auf dem Gelände verlegt (150 Kilometer für Strom, 60 Kilometer Datenkabel). Das entspricht ziemlich genau der Strecke von Frauenfeld nach Biasca.

2500 Helfer

So viele engagieren sich am Open Air Frauenfeld. Am Paléo Festival in Nyon etwa sind es 4800. Kürzlich am Eidgenössischen Turnfest in Aarau 2019 waren es sogar 10'000.

160 TV-Mitarbeiter

40 Kameraleute und 160 TV-Mitarbeiter nehmen die Auftritte am Open Air Frauenfeld für den Stream auf, der weltweit verbreitet wird. Dank weltweiter Berichterstattungen kommen Besucher aus ganz Europa, den USA oder Südamerika nach Frauenfeld.

68 Hektaren

So viel Land umfasst das gesamte Open-Air-Gelände. Das entspricht zirka 68 Fussballfeldern. Im Vergleich dazu weist Gottlieben als kleinste Gemeinde im Thurgau eine Fläche von 32 Hektaren auf.

10 Stunden

Im Vergleich zu den rund 37 Stunden und 20 Minuten Livemusik fallen für den Auf- und Abbau sowie die Reinigung rund 25'000 Arbeitsstunden an. Dividiert man diese Zahl durch 2500 Helfer, ergeben sich pro Helfer rund zehn Stunden Einsatz.