Neuer Präsident des Lucerne Festival: «Wir haben keinen Sponsor verloren»

Liegt bei Festivals darin Konfliktpotenzial, dass der Präsident für die Finanzkontrolle und der Intendant für die Inhalte zuständig ist?

Für mich ist klar, dass der Intendant sowohl für die künstlerischen Inhalte wie auch den wirtschaftlichen Erfolg zuständig ist – im Rahmen der Strategie, die der Stiftungsrat verabschiedet. Der Präsident muss die Voraussetzungen schaffen, damit der Intendant seinen Job optimal machen kann. Dass man an einem Festival, das auf Einnahmen angewiesen ist, Fragen der Inhalte und Wirtschaftlichkeit gemeinsam diskutiert, ist selbstverständlich. Es gibt ja auch Jahre, die weniger erfolgreich sind und wo man diskutieren muss, was man besser machen könnte.

Das war im Jahr 2017 der Fall, das am Anfang der internen Konflikte stand. Wie gross war das finanzielle Loch in diesem Jahr und weshalb?

Es gibt in jedem Unternehmen manchmal ein Jahr, das nicht so läuft, wie man es geplant hatte. 2017 war tatsächlich so ein Jahr. Dafür baut jedes Unternehmen in den Jahren, in denen es gut läuft, Reserven auf. Aus meiner Sicht ist das per se nichts Schlimmes. 2017 mussten wir zusätzlich eine Million Franken aus den Reserven nehmen. 2018 war dann ein gutes und 2019 ein sehr gutes Jahr. Finanziell ist das Festival jedenfalls breit und solide abgestützt. Ich habe auch die meisten Sponsoren besucht. Wir haben keinen einzigen verloren, sie stehen alle hinter dem Festival. Bei den Freunden gab es zum Jahresende Aus- und Neueintritte, die sich etwa die Waage halten. Wir sind also zuversichtlich, dass wir künftig über genügend Mittel verfügen, um ein erstklassiges Programm zu bieten.

Der Stiftungsrat hat sich im Konflikt hinter Michael Haefliger gestellt, aber seinem Vertrag eine Kündigungsklausel eingefügt. Ist das doch ein Misstrauensvotum?

Nein, überhaupt nicht. Es ist unser gemeinsamer Wille, dass Michael Haefliger seine sehr erfolgreiche Arbeit fortsetzen kann. Daran hat sich nichts geändert. Dass wir in seinen bis 2025 laufenden Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen eine Klausel eingebaut haben, die beiden Seiten eine vorzeitige Kündigung ermöglicht, ist eine Frage der zeitgemässen Corporate Governance und des gegenseitigen Respekts und Vertrauens.