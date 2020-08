1926 erfand die Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky die Frankfurter Küche. Ohne ihren Entwurf würden wir heute anders wohnen. Denn was sie auf dem knappen Platz in den Mietwohnungen der riesigen neuen Siedlungen in Frankfurt so akribisch wie genial einpasste, ist nichts weniger als der Urtyp der Einbauküche.

Alles sollte mit einem Handgriff erreichbar sein, alles seinen fixen Platz haben. Effizienz war nun auch beim Haushalten angesagt, Hygiene wurde (nach der Spanischen Grippe 1918) gross geschrieben, der Platz in den Städten war teuer. Vor allem passte die Küche zur neuen Frau, die den Haushalt ohne Angestellte schmiss, die auch Arbeiterin war und die gar noch Freizeit haben sollte und wollte. Ähnlich umgekrempelt wurde in den 1920ern die Arbeitswelt. Henry Fords Fliessbänder rollten nun auch in Europa für die Massenfertigung an Arbeiterinnen und Arbeitern vorbei, die schnell und wie Maschinen zu agieren hatten. Und Frederick W. Taylors Lehre von der wirtschaftlichen Effizienz liess von Freizeit nicht nur träumen. Kurzum: Leben und Arbeit, aber auch die gesellschaftlichen Werte änderten sich rasant. Sichtbar wird das an der Architektur wie am Mobiliar, an Kleidern, Frisuren und Manieren, in Film und Theater, in der Kunst wie in der Küche. Das zeigt im Moment eine breit aufgestellte Ausstellung im Kunsthaus Zürich.

«Schall und Rauch» im Kunsthaus Zürich Breit, klug und fundiert zeigt das Zürcher Kunsthaus die wilden Zwanziger. Wild oder überbordend wirkt der grosse Rundgang von Kuratorin Cathérine Hug nicht, aber anregend. Gesellschaftliche, wissenschaftliche und künstlerische Auf- und Umbrüche sind vielfältig dokumentiert durch Gemälde, Zeitschriften und Fotos aus der Zeit.



Highlights sind die Kleider (Coco Chanels kleines Schwarzes) und die überraschenden Schwerpunkte wie der Tanz, die Fotografie oder die neuen Rollen der Frau. Bei den Kunstwerken fehlen einige (erwartete) Meisterwerke – das macht Kuratorin Cathérine Hug mit überraschenden Wiederentdeckungen von Künstlerinnen mehr als wett.



Allein wegen der Filme – «ballet mécanique», «Sinfonie einer Grossstadt», Performances von Valeska Gert – lohnt sich ein Besuch, schade, kann man sie nur stehend betrachten. Zu kurz kommt der bahnbrechende Beitrag der Architektur, der mit wenigen Fotografien heutiger Künstler verschwommen aufscheint. (sa)



Hinweis: Schall und Rauch. Kunsthaus Zürich, bis 11. Oktober

Katastrophen lösen die Euphorie aus Auslöser für das radikale Umkrempeln von Alltag, Gesellschaft und Wissenschaft, für die Lust auf Neues und eine unglaubliche Gier nach sorglosem Vergnügen waren die Katastrophen im Jahrzehnt zuvor: Der Erste Weltkrieg und die Spanische Grippe mit Hunderttausenden Toten an seinem Ende 1918. Die deutschen und französischen Soldaten, die aus dem Krieg heimkehrten, millionenfach versehrt an Körper und Geist, mussten verkraften, dass Krieg nicht mehr heldenhafter Manneskampf, sondern Ausharren im Schützengraben hiess, beschossen und besiegt durch Maschinen. Ihre Tragik, ihr Elend fanden ihr Abbild in der Kunst. Entweder in expressiven Gesten, wie sie sich schon ein Jahrzehnt früher etabliert hatten – oder im kühl sublimierten Stil der neuen Sachlichkeit. Doch eigentlich wollte man sie nicht sehen, die Verlierer, die Invaliden, die Zitterer. Welche Fähigkeit zum Vergessen und Verdrängen, welcher Überlebenswille und wie viel Zukunftsgläubigkeit steckt im Menschen! Kuratorin Cathérine Hug schreibt im Katalog der Zürcher Ausstellung:

In keinem Moment des 20. Jahrhunderts war die Sehnsucht des Menschen nach Neuerungen so gross wie damals.

Und weiter: «Neu wurde zum Schlagwort der Stunde.» Dazu kam eine Lust am Vergnügen und auf Ablenkung, neben der die Spassgesellschaft der 1990er-Jahre geradezu brav wirkt. Allein in Berlin boten 900 Tanzlokale (dreimal mehr als heute) den unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen Ablenkung im Rausch der Nacht zu Charleston und Foxtrott. Dazu kamen neue, riesige Kinos und Cabarets. Zahlreiche Romane und Gedichte aus der Zeit scheinen im Kokaintaumel verfasst. Josephine Baker feierte ab 1925 in Paris und Berlin mit ihrer «La Revue nègre» Erfolge und trat, nur mit einem Bananenröckchen bekleidet, auch in Zürich unter Jubel auf.

Ja, sie soll gar Le Corbusier zu neuen Architekturformen inspiriert haben. Neue Rollen für die Frau in Beruf und Freizeit Tagsüber schuftete das Volk – so fern es Arbeit hatte – in den Fabriken, und die Hautevolee traf sich im Café. Die Männer hatten Bart und Frack abgelegt, trugen elegante Halbschuhe statt Stiefel. Noch frappanter trat die neue Frau auf. Sie hatte in den Kriegsjahren ihren Mann gestellt – und verteidigte danach die neu gewonnenen Rechte. In Deutschland wurde im November 1919 das Frauenwahlrecht eingeführt. Das Mieder wurde abgelegt, die Röcke rutschten bis zum Knie hoch und hingen taillenlos bequem, dafür mit Fransen und Federn verziert am möglichst schlanken Körper. Das kleine Schwarze von Coco Chanel würde frau sich heute noch anziehen.

Auch die alten Zöpfe fielen: Der Bubikopf (welch ein Wort!) und die Zigarette, an langer Spitze und öffentlich geraucht (welch ein Skandal!), wurden zum Symbol dieser neuen Frau. Die – etwas despektierlich – als Flappers bezeichneten Vorreiterinnen feierten und tranken – und sie machten beruflich vorwärts. Nicht nur als Arbeiterinnen, Sekretärinnen oder sonst im Gehilfinnen-Status, sondern auch als Modeentwerferinnen, Fotografinnen, Architektinnen und Künstlerinnen. Das geriet im Laufe der Geschichte – wie so viele weibliche Taten – in Vergessenheit. Die so witzigen wie gesellschaftskritischen Collagen der Dadaistin Hanna Höch, die neusachlichen Malereien von Jeanne Mammern, die abstrahierenden Figurationen von Marianne (My) Ullmann oder die Collage mit Zeitung und Auto vom Warwara Stepanowa sind tolle Wieder-Entdeckungen.

Apropos Auto. In den 1920er-Jahren wurde nicht nur die Magd als Gehilfin der Hausfrau abgeschafft, sondern auch der Chauffeur als Kutscher des Mannes. Herrenfahrer steuerten ihre eigenen Automobile. «Damenfahrer» existierte als Wort nicht, aber es gab Frauen, die sich ans Steuer setzten, gar Abenteurerinnen wie die deutsche Rennfahrerin Clärenore Stinnes, die von 1927 bis 1929 als erster Mensch mit einem Auto die Welt umrundete.

Klarheit in der Architektur – Rausch im Bauch Wer einen Eindruck bekommen will von der gesellschaftlichen Nonchalance und dem städtisch hektischem Leben, schaue sich Walther Ruttmanns rhythmisch hervorragend gestalteten Montagefilm «Berlin. Sinfonie einer Grossstadt» von 1927 an.

Mut zum Experiment zeigte sich in vielen Lebensbereichen. Das 1919 gegründete Bauhaus strebte mit der Vision eines Gesamtkunstwerkes aus Design, Kunst, Handwerk nicht nur eine schönere Wohnwelt an, sondern wollte gar einen besseren Menschen heranziehen. Letzteres hat nur bedingt funktioniert, aber die Möbel – etwa die Freischwinger von Marcel Breuer – prägen unsere Wohnungen bis heute. Richtig nachhaltige Wirkung erzielte die Architektur. Mies van der Rohe und Walter Gropius am Bauhaus, Le Corbusier in der Schweiz und in Frankreich waren einige der wichtigsten Vertreter des International Style. Unsere heutigen Städte, Wohnblöcke und Villen sähen ohne dieses Neue Bauen anders aus! Beispielhaft zeigte die 1927 errichtete Weissenhofsiedlung in Stuttgart an 21 Häusern die Ideen der Moderne. Noch heute wirken diese architektonischen Würfe so zeitgemäss, dass man am liebsten einziehen würde. Nicht nur die Umgebung des Menschen wurde umgekrempelt, sondern ebenso seine Wahrnehmung infrage gestellt – und erweitert. Film und Fotografie experimentierten mit ungewohnten Perspektiven, technischen Erfindungen, mit Licht und Geschwindigkeit. Im Animationsfilm «Ballet mécanique» von Fernand Léger und Dudley Murphy von 1924 tanzen Gegenstände und Körperteile.