Musiker Moby über sein Leben und sein neues Album: «Je mehr ich mich wie ein Popstar benahm, desto unglücklicher wurde ich»

Was wird das Coronavirus mit uns Menschen machen?

Moby: Es wird alles verändern. Die Art, wie wir leben. Die Art, wie wir uns mit anderen Menschen treffen und kommunizieren. Die Art, wie wir arbeiten.

War ein Ereignis dieser Art vorherzusehen?

Ich will nicht wie ein Schlaumeier klingen, aber: ja, natürlich war es das. Die Regierung Obama hatte detaillierte Pläne vorbereitet, was in so einer Pandemie zu tun ist, und extra eine Behörde für solche Fragen geschaffen. Trump hat das alles ignoriert und die Behörde wieder geschlossen. Die extremen Todeszahlen wären vermeidbar gewesen, hätten wir nur eine etwas verantwortungsvollere Regierung.

Wird Trump Corona politisch den Hals brechen?

Nicht unbedingt. Seine Wähler, also die Leute, die Fox News glotzen, sind ihm weiter treu.

Wie sehr hat sich denn Ihr eigenes Leben verändert?

Mein Leben war vorher schon schlicht und einfach. Ich lebe seit Jahren wie ein Mönch. Mein Tagesablauf hat sich deshalb nicht gross verändert.

Warum haben Sie sich für ein mönch­artiges Dasein entschieden?

Weil ich den Hedonismus ausprobiert habe und kläglich gescheitert bin. Ich war einfach nicht gut darin, die Sau rauszulassen, Designerdrogen zu nehmen oder zu versuchen, superattraktive Frauen zu überreden, Sex mit mir zu haben. Je mehr ich mich wie ein Popstar benahm, desto unglücklicher wurde ich. Ich bin einfach kein Keith Richards. Also hörte ich auf zu trinken und suche nach einer simpleren, nachhaltigeren Form von Glück.