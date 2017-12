Das fordert die New Yorker Staatsanwaltschaft vom zuständigen Richter, wie am Freitag aus Gerichtsunterlagen hervorging. Shkreli wurde im August wegen Wertpapierbetrugs schuldig gesprochen, ihm drohen eine lange Haft- und eine hohe Geldstrafe.

Die Strafverfolger fordern 7,4 Millionen Dollar von dem 34-Jährigen. Eine Kaution in Höhe von 5 Millionen Dollar wollen sie einbehalten und den Restbetrag durch Beschlagnahmung von Vermögenswerten beschaffen. Neben dem Wu-Tang-Album haben sie etwa auch einen Picasso und eine Enigma-Chiffriermaschine aus dem Zweiten Weltkrieg im Visier. Zudem sollen Shkrelis Aktienanteile an seiner ehemaligen Schweizer Firma Turing Pharmaceuticals AG in Baar gepfändet werden.

Shkreli sitzt derzeit in Brooklyn in Haft, sein Urteil soll voraussichtlich im Januar verkündet werden. Mit der drastischen Preiserhöhung von 13.50 auf 750 Dollar pro Tablette Daraprim hatte er als Turing-Chef viele Menschen gegen sich aufgebracht. In dem Gerichtsprozess ging es allerdings um ältere Vorwürfe, denen zufolge er Anleger eines Hedgefonds betrogen haben soll.

Existiert das Album überhaupt?

Shkrelis Kauf des Wu-Tang-Albums hatte in der Musikszene von Anfang an für viel Kritik gesorgt, da die Veröffentlichung einem grösseren Publikum dadurch vorenthalten blieb. Unklar ist allerdings, ob das Album überhaupt noch in Shkrelis Besitz ist. Er hatte es für rund eine Million Dollar bei Ebay versteigert, es ist jedoch nicht bekannt, ob der Verkauf tatsächlich zustande kam. Es bestehen zudem Zweifel, ob es sich überhaupt um ein richtiges Album des Wu-Tang Clans oder das Projekt eines cleveren Geschäftsmannes handelt.