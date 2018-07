Es war die Blütezeit des Progressive Rock. Die Musik war ambitionierter, komplexer und ausschweifender als alles andere in der Geschichte des Pop. Die einst rohe und ungehobelte Rockmusik war beseelt von einem messianischen Kunstanspruch. Ein überbordendes musikalisches Fest, das sich vom schablonenhaften, gleichförmigen Pop-Format absetzte und doch unglaublich populär war. «The Dark Side Of The Moon» von Pink Floyd erschien im März 1973 und hielt sich bis 1988 in den amerikanischen Billboard Charts, und auch das 26-minütige Instrumental-Epos «Tubular Bells» von Mike Oldfield (Mai 1973) blieb fünf Jahre lang in den Bestseller-Listen. Und dann kamen ABBA.