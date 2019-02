Nach elf Ausgaben in Zürich zog der wichtigste Musikpreis ins KKL Luzern und – auf den «Diamant». Geklatscht wurde mit schweizerischer Zurückhaltung, dafür wurden zahlreiche Selfies geknipst und richtig laut wurde es bei der Amerikanerin Billie Eilish.

Internaionale Preise überflüssig

Ihr Auftritt verlieh der Show etwas internationales Flair – auch wenn die SMA mittlerweile begriffen haben, dass die internationalen Preise bestenfalls eine Nebenrolle haben. Sie werden rassig runtergerattert – und Eminem (was für eine Überraschung?) kam nicht ins KKL, um seinen Award abzuholen.

Zusammengefasst könnte man sagen, dass der Event ohne grössere Überraschung verlief. Lo & Leduc (Best Group) und Bligg (Best Male und Best Album mit Kombination) siegten je zweimal. Emilie Zoé (Best Act Romandie) The Gardener & The Tree (Best Live Act), Sina (Outstanding Achievement Award), Steff la Cheffe (Best Female) und Marius Bear (Best Talent) je einmal. Die Ausnahme waren Black Sea Dahu (durch andere Künstler bestimmt) sowie Loco Escrito, der Lo & Leducs «079» schlug. Ausschlaggebend war hier Publikumsvoting.

Mehr Mut täte dem SMA ganz generell gut. Moderator Stefan Büsser hält es beispielsweise immer noch für witzig, mit heruntergelassenen Hosen (inklusive lustiger Unterhose) zu moderieren.

Berühren tut die Award-Show nur dann, wenn die Freude der Sieger spürbar wird. «Sprachlos. Tränen. Häähhh», fassten etwa Härz auf der Bühne ihre Gefühlslage zusammen. Oder Marius Bear, der nett-grummlige Appenzeller. «Ich bin am Zittern wie ein nasser Hund. Wem soll ich nur alles Danke sagen?» Am Schluss kämpfte er mit den Tränen. Das hatte fast schon Oscar-Format. Zumindest ein bisschen.

Richtig gut war auch die Dankesrede von Loco Escrito, die so von Herzen gekommen ist, dass der innere Filter auch ein paar Fluchwörter durchrutschen liess. Er arbeite daran, dass er seiner Mutter ein Haus kaufen könne – wenn sie es nicht selber wolle, könne man die Wohnung auch einfach vermieten.

Die stärksten Momente

Bezeichnend ist, dass der Award die wirklich starken Momente dann hat, wenn er das Skript verlässt und es einfach passieren lässt. In ihrer Laudatio auf Sina sagt Ständerätin Pascale Bruderer, dass sie «so echt» sei. Das stimmt.

Genau diese Echtheit ist der Trumpf von Schweizer Musik – all die derzeit erfolgreichen Schweizer Acts singen Mundart. Doch die SMA wollen lieber eine Scheinwelt abbilden. Vielleicht könnte man im nächsten Jahr die Awards auf einem Schiff verleihen. Auf der «Diamant» zum Beispiel.