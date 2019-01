Auch Namen wie jene des US-amerikanischen Bassisten und Grammy-Gewinners Stanley Clarke oder der afroamerikanischen Soul-Jazz-Organistin Rhoda Scott stehen auf dem diesjährigen Programm. Insgesamt werden auf den 17 Bühnen des Jazz-Festivals am Genfersee 150 Konzerte internationaler und nationaler Grössen wie auch aufstrebender Künstler zu sehen sein.

Die Organisatoren des Cully Jazz rechnen gemäss Communiqué vom Mittwoch mit rund 70'000 Besucherinnen und Besuchern während den neun Festivaltagen. Die Veranstaltung ist in kostenpflichtige und frei zugängliche Konzerte unterteilt. Die Spielorte befinden sich sowohl in Cafés, auf Freiluftbühnen wie auch in Weinkellern.

Das 37. Cully Jazz Festival findet vom 5. bis 13. April inmitten des Weltkulturerbe Lavaux im Winzerdorf Cully statt.

www.cullyjazz.ch