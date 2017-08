"Die alte Taylor kann leider nicht ans Telefon gehen. Warum? Weil sie tot ist", singt die 27-Jährige im Song, der sich augenscheinlich an ihre Kritiker richtet. Die mit Countrysongs bekannt gewordene Swift will am 10. November ihr sechstes Album "Reputation" auf den Markt bringen. Seit 2014 hat die Grammy-Preisträgerin keine neue Platte herausgebracht.

Vor einer Woche hatte Swift sämtliche Inhalte ihrer Profile in den sozialen Netzwerken gelöscht. Nach einer mehrtägigen Funkstille meldete sie sich diese Woche in ihren Social-Media-Profilen mit mysteriösen Videoclips zurück, in denen eine Schlange zu sehen ist.

Am Ende dieser medienwirksamen Woche schrieb sie nun lediglich: "Neue Single 'Look What You Made Me Do' ist jetzt raus" und verwies auf ihre Homepage. Medien erwarten, dass die 27-Jährige dort bald auch Pläne für eine Welttournee bekanntgibt.