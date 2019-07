"Johnny hinterlässt tiefe Spuren in den Herzen aller, die sich als Afrikaner betrachten", hiess es in einer von mehreren lokalen Medien verbreiteten Reaktion von Cleggs langjährigem Manager Roddy Quin. "Mit seinem einzigartigen Musikstil überwand er kulturelle Grenzen wie kaum ein anderer."

Der im britischen Rochdale geborene Clegg trat schon während der Zeit der Apartheid mit schwarzen Musikern auf. Zu seinen Hits gehörte "Asimbonanga" über den Anti-Apartheid-Kämpfer Nelson Mandela. Sein Song "Scatterlings of Africa" ​schaffte es in den 1980er Jahren in die britischen Charts und in den Soundtrack des oscarprämierten Films "Rain Man" von 1988.

Mit Blick auf die südafrikanische Volksgruppe der Zulu wurde Clegg auch "weisser Zulu" genannt.