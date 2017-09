"Wir machen die Welt wieder grossartig", sagte Green Day-Sänger Billie Joe Armstrong in der Nacht zum Sonntag vor mehr als 50'000 Zuschauern. "Das hier ist keine politische Party, das hier ist ein Freudenfest."

Auch Schauspieler wie Hugh Jackman und Lupita Nyong'o, sowie Vertreter von Regierungen, den Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen zeigten sich bei dem mehrstündigen Spektakel auf der Bühne. "So verändern wir die Welt", rief Schauspielerin Whoopi Goldberg der Menge zu.

Musiker Stevie Wonder ging zu Beginn seines Auftritts auf die Knie, "um für Amerika zu beten". Danach spielte er seine grössten Hits, rief schliesslich seinen Kollegen Pharrell Williams zu sich auf die Bühne und drängte ihn, seine Songs "Get Lucky" und "Happy" zu spielen - letzteren sogar gleich zweimal. Seine Enkel seien Fans von dem Song, sagte Wonder, und drei seiner kleinen Enkel tanzten dann auch auf der Bühne. "Ich kann nicht glauben, dass ich mit Stevie Wonder auf der Bühne bin", sagte Williams. "Ich vergesse den Text von meinen eigenen Liedern, wenn ich mit ihm auf der Bühne bin."

Tickets für das "Global Citizen Festival"-Konzert gab es wie jedes Jahr gratis im Internet. Wer eines ergattern wollte, musste im Internet Texte, Fotos und Videos über den globalen Kampf gegen Armut lesen und weiterverbreiten.