Eröffnet wurde das Festival am Freitag vom "SRF 3 Best Talent 2016", dem Krienser Damian Lynn. Auf ihn folgten Züri West, die spätestens nach "I schänke dir mis Härz" das Publikum im Sack hatten. Anschliessend führte die Schottin Amy Macdonald ihre Band durch die ganz grossen Hits ihrer Karriere und Stress mischte wie immer sozialkritische Töne in die Partystimmung hinein.

Mit NacNecc eröffnete am Samstag ein eher weniger bekannter Newcomer das Programm, gefolgt vom schon recht berühmten "Alpen-Gosling" Kunz. Der "The Voice of Germany"-Topkandidat Marc Amacher schliesslich brachte das Publikum vollends in Stimmung für Gölä. Und Alan Walker setzte laut Veranstaltern "das letzte Ausrufezeichen" des Festivals.