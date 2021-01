Solothurner wird Dirigent eines weltberühmten Chores – weshalb er dafür Fussballkenntnisse braucht

Daneben kommt es auf das pädagogische Können, die musikalische Erfahrung im Leiten eines Knabenchors und den Umgang mit einem Orchester an, hat der Thomaskantor mit dem Leipziger Gewandhausorchester doch nichts weniger als einen der besten Klangkörper der Welt zu dirigieren. Und was hatte Reize zu bieten? Er entwuchs den Singknaben der St.-Ursen-Kathedrale Solothurn, wurde 2007 ihr Leiter, dirigiert seit fast 20 Jahren Orchester und mit seinen Chören sehr viel geistliches Repertoire. Bingo?

Reizes Mutter war katholische Religionspädagogin, ihre beste Freundin die reformierte Pfarrerin von Solothurn. Katholik Reize wuchs somit in einem ökumenischen Umfeld auf und setzte sich für die Bewerbungstage intensiv mit religiösen Fragen auseinander. Und so erfüllte er schon mal einen von vier Parametern, die für dieses Amt unerlässlich sind. Reizes Wissen war offen­bar so gross, dass die Pfarrerin und der Pfarrer der Leipziger Thomaskirche unbedingt ihn als Kantor haben wollten.

Und wenn in der Vergangenheit jemand die Stelle bekam, war es ein deutscher Protestant – ein sächsischer Lutheraner. Noch nie aber hat ein Katholik sie bekommen, und schon gar kein Schweizer. Thomaskantor wird nur eine Person mit breitem liturgischem Wissen. Die alten religiösen Zöpfe sind noch lange nicht abgeschnitten. Und das ist schön so.

Wenn der Journalist dann «schön und gut» murmelt, darauf hinaus will, dass sich ein Dirigent am Ende des Tages allein für eine exzellente Chorstimme interessiere, da er doch einen einzigartigen Klang aus Individuen schaffen wolle, erhält er von Reize zur Antwort:

Bei allem pädagogischen Eifer ist für Andreas Reize der klangliche Aspekt eines Knabenchors entscheidend. Kein anderer Chor habe ihn je so berührt, kein anderer sei so ideal für viele frühbarocke Werke: «Kinder haben die unglaubliche Fähigkeit, diese Musik auf ideale Weise zu transportieren.» Und er gesteht, dass viel dafür getan werde: «In Solothurn proben wir zweimal pro Woche, in Leipzig tun sie es jeden Tag. Dazu kommt die individuelle Stimmbildung. Das Level ist enorm hoch.»

Während der Woche gibt der Unterricht die Struktur, am Wochenende tritt man auf: Freitag, Samstag, Sonntag. Jene, die in Leipzig wohnen, können nachmittags heimgehen, die anderen erhalten einmal im Monat ein freies Wochenende. Wer nach dem Besuch der Thomaner-Vorbereitungsklassen mit zehn Jahren dem Chor beitritt, muss begeistert von und diszipliniert bei der Sache sein. Reize beschönigt nichts: «Der Tagesplan ist durchgetaktet. Das ist bei Kaderathleten in Sportzentren nicht anders. Die Struktur ist wichtig, sie hält die Mitglieder aber nicht ab, normale, lärmige Jungs zu sein. Wenn es Silentium heisst, ist Ruhe.»

Ohne Disziplin geht es nicht. Aber geht es ohne Zucht? «Das ist nicht meine Art. Ich schreie höchstes dreimal im Jahr, danach tut es mir sofort leid. Das ist wie beim Papa zu Hause, der schreit, wenn er überfordert ist.» Er sei aber furchtbar konsequent: «Die Proben beginnen auf die Sekunde genau – und enden auf die Sekunde genau.»

Ein Blick in die Geschichte relativiert die Coronaklagen

Bald wird Reize in einer herr­schaft­lichen Dienstwohnung in Leipzig leben. Dabei will er der Schweiz und Solothurn verbunden bleiben, die Oper Schloss Waldegg und sein Ensemble Cantus Firmus weiter leiten. 2023 spielt man auf dem Schloss «Platée» von Jean-Philippe Rameau. Schon am 26. März 2021 wird er am Theater Biel/Solothurn «Zaïs» von Rameau, die Premiere, dirigieren, sofern es die Coronasituation zulässt.

Unvergessen bleibt, wie Barockspezialist Reize bei seinem Theaterdébut im Mai 2019 in Solothurn mit Purcells «Dido and Aeneas» die nichtspezialisierten Musiker und Musikerinnen auf seine Seite holte, welch dramatisches Farbenspiel er entfachte und das Publikum vom ersten bis zum letzten Moment fesselte.

Leipzig kann sich freuen. Dumm nur, ist Singen zurzeit out und die Schule geschlossen. Ein Blick in die Geschichte des Thomanerchors relativiert das Klagen. Der Chor wurde 1212 gegründet, Johann Sebastian Bach leitete ihn von 1723 bis 1750. Ab September 2021 steht ihm Andreas Reize vor. Und der ist überzeugt, dass die Thomaner noch in hundert Jahren ein Knabenchor sein werden. «Darin steckt eine unglaubliche Tradition, die man bewahren muss.» Und Fussball werden die Jungs 2121 auch immer noch spielen.