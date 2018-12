Die Sonde wird am Neujahrstag die bislang längste Weltraumstrecke zurückgelegt haben. Pünktlich zum historischen Ereignis erscheint auch Mays "New Horizons (Ultima Thule Mix)".

Ein an der Mission beteiligter Nasa-Wissenschaftler hatte May gebeten, den Vorbeiflug der Sonde an dem kosmischen Objekt Ultima Thula musikalisch zu begleiten. "Für mich war es eine aufregende Herausforderung, die beiden Seiten meines Lebens - Musik und Astrophysik - zusammenzubringen", erklärte May. Erste Hörproben, Gitarrenklänge zur Stimme des kürzlich verstorbenen legendären Astrophysikers Stephen Hawking, sind schon jetzt auf Mays Website abrufbar.

Er sei von der Idee "beflügelt" gewesen, dass es sich um das am weitest entfernte Objekt im Weltall handle, das durch die Aufnahmen der Sonde "New Horizons" von der "Hand des Menschen" berührt werde, erklärte May. Die Mission sei für ihn das Sinnbild für die "unaufhörliche Sehnsucht" des Menschen, das Universum zu verstehen.

Ultima Thule liegt etwa 1,6 Milliarde Kilometer hinter dem Pluto. Bis heute wissen die Forscher nicht, um was es sich bei dem Objekt genau handelt. Aufschluss erhoffen sie sich nun von den Aufnahmen der Raumsonde. Diese hatte schon vor drei Jahren bei ihrem Vorbeiflug an Pluto spektakuläre Fotos des Zwergplaneten geliefert.

