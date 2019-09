Er versuche, auf eine «sympathische Art blöde» und auf eine «sympathische Art clever» zu sein, sagt Daniel Mittag. Das ist durchaus eine mutige Aussage, wenn man Songs schreibt, die Titel tragen wie «I tenk bim Wichse as Wichse». Daniel Mittag ist Jack Stoiker ist Knöppel.

Der St.Galler, der aber schon länger in Freiburg als in der Ostschweiz lebt, ist eine der wenigen Kultfiguren in der Schweizer Musikszene, die den Begriff Kultfigur wirklich verdient. Als Jack Stoiker gibt er den Rumpel-Poeten, bei Knöppel den Rumpel-Punker, textlich immer hart an der Gürtellinie kratzend, wobei er öfters drunter rutscht und kräftig zugreift.

Mit Knöppel veröffentlichen er und seine beiden Mitstreiter Marc Jenny am Bass und René Zosso am Schlagzeug eben jetzt ein Album, das «Faszination Glied» heisst und eigentlich «eine Art Konzeptalbum» mit dem «Kristallisationspunkt Glied» ist.

Daniel Mittag muss etwas leiser sprechen, da er im Bus sitzt und niemanden erschrecken will, wie er am Telefon sagt.

«Ich bin da durchaus ehrgeizig»

Der Knöppel-Song «Prada» wurde 2018 vom SRF3-Publikum, einer Social-Media-Kampagne der Fans sei Dank, zum besten «Schweizer Rocksong aller Zeiten» gekürt. Im Refrain schreit Mittag «De chaufi halt Prada ihr Wichser» (das Konzept des ersten Knöppel-Albums war, dass in jedem Song einmal «Wichser» vorkommt), dazu spielt die Gitarre einfache Akkorde. Punk eben.

«Mir gefällt Musik, die roh, kantig und schnörkellos ist», sagt Mittag. Dem Publikum gefällts, Knöppel-Konzerte sind landauf, landab gut bis sehr gut gefüllt. Support macht Mittag gleich selber: Im Vorprogramm zu Knöppel tritt Jack Stoiker auf.