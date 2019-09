Die Grammy-Gewinnerin starb demnach an den Folgen von Komplikationen nach einer Rückenmarksverletzung, die sie im Jahr 2015 erlitten hatte.

Die im US-Bundesstaat Georgia geborene Norman war ein weltweit bewunderter Opernstar. Sie hatte sich Ende der 60er Jahre in Europa niedergelassen. Sie trat auch in der Schweiz, etwa in Montreux, auf.