Die Neuorientierung lohnte sich: Der familiäre Rahmen sprach sich herum, das OOAM wurde zum Geheimtipp in der Musikszene und die Besucherzahlen stiegen an. Heute ist es ein Fixpunkt im Festivalkalender. Bei diesem rasanten Wachstum sei die Frage erlaubt, wie das OOAM seinen Status als intimes Entdeckerfestival aufrechterhalten und die Besucher noch überraschen will. Dem entgegnet Fischer, dass sie als Organisatoren sich weiterentwickeln und ständig neue Ideen kreieren wollen. Gleichzeitig sei es weiterhin wichtig, dass sie die familiäre Beschaffenheit des Festivals bewahren. In diesem Sinne sind dieses Jahr neu der Plattenladen Zero Zero und das Kafi Zwoi als Spielstätten hinzugestossen; kleine Bühnen, die Nähe zwischen Publikum und Musiker schaffen.

Zudem zeichne sich die achte Ausgabe erneut durch eine Vielfalt an Musikstilen und Künstlern aus. Ein Blick ins Programm lässt tatsächlich wieder auf ein kunterbuntes Festival hoffen: Vom träumerischen Indiepop der belgischen Band «Girls in Hawaii» über die elektronischen Beats des finnischen Rappers «View» bis hin zum wuchtigen Sound des Luzerner Trios «Schnellertrollermeier» findet man alles, was das Musikherz begehrt.

Zur familiären Beschaffenheit gehörten laut Fischer auch die regionale Verankerung und die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen. Als Beispiel nennt er die Partnerschaft mit den Regionalwerken Baden. Zusammen hätten sie ein Nachhaltigkeitskonzept entwickelt, um den CO2-Abdruck des Festivals zu verringern. Der Strom werde gänzlich aus erneuerbaren Energien bezogen und in der Küche werde mit Lebensmitteln von lokalen Biobauern gekocht.

Produktionsstätte für Zukunft

Ebenso wichtig sei die Förderung von einheimischen Kunstschaffenden; wie letztes Jahr kommt auch am diesjährigen Festival fast die Hälfte der Musiker aus der Schweiz. Die Förderung von Talent beschränkt sich indes nicht nur auf die Musiker auf der Bühne: «Diverse Leute haben sich beim «One of a Million» die Sporen abverdient. Sie haben als Helfer angefangen und sind dann ins Organisationskomitee reingerutscht. Mittlerweile sind einige von ihnen weitergezogen und haben feste Stellen in etablierten Klubs gefunden.»

Dank einem engagierten Nachwuchsteam muss sich Fischer keine Sorgen um die Zukunft des Festivals machen. In den letzten Jahren habe er sich daher auch mehr aus dem operativen Bereich zurückgezogen und kümmere sich vermehrt um die Vernetzung des Festivals nach aussen. Wie lange er dem OOAM noch erhalten bleibe, könne er nicht sagen. Fest steht, dass er bereits Pläne für die nächste Ausgabe 2019 habe und dass er seinen Job noch mit voller Freude mache. Schlussendlich dürfte es ihm wohl schwerfallen, sich komplett vom Festival zurückzuziehen, wie er zugibt: «Es ist halt ein Stück weit mein Baby.»