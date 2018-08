Bernhard Betschart: Auf meinen früheren Reisen in die USA hatte ich nie Heimweh. Diesmal war es etwas anders. (lächelt) Ich bin frisch verliebt, das ist eine besondere Situation. Und nach sechs Tagen nur in Weltstädten wie Tokio und Taipeh kommt schon das Gefühl auf, es wäre jetzt mal wieder Zeit, in den Bergen zu verweilen und die frische Luft zu spüren. Aber es war eine tolle Erfahrung, ich habe es unheimlich genossen.

Bernhard Betschart ist vor 41 Jahren im Muotatal geboren und wuchs in einer Familie auf, in der traditionelle Werte gelebt und gepflegt wurden. Der Naturjuuz spielte schon in seiner Kindheit eine grosse Rolle. Als 5-Jähriger trat er mit der Familie Betschart öffentlich auf. Heute gilt er als einer der besten Juuzer und gibt auch Kurse. 2004 entdeckte er die Rockmusik und lernte Gitarre. Inzwischen kann er von der Musik leben und singt in verschiedenen Formationen aus verschiedenen Genres. «Natur Pur» widmet sich dem traditionellen Muotathaler Juuz und in der Akustikband Black Creek spielt er Folk, Country und Rock. Daneben tritt er mit dem Ländlerochester von Pirmin Huber und dem Männerchor Heimweh auf. «Heimweh» ist ein 2016 begründetes Hitmill-Projekt mit Kompositionen von Georg Schlunegger. Die ersten beiden Alben eroberten die Schweizer Hitparade und 2017 wurde «Heimweh» mit zwei Swiss Music Awards ausgezeichnet. (sk)

«Vom Gipfel is Tal» lautet der Albumtitel: Da können Sie als Bergbueb sicher aus dem Vollen schöpfen.

Georg Schlunegger hat die Lieder spezifisch für uns geschrieben. Jedes Mitglied bringt seine Eigenheiten mit. Der Titelsong ist auf mich gemünzt. Ich habe den Text in meinen Dialekt umgeschrieben. Von der Heimweh-Formation bin ich wohl derjenige, der am meisten in die Berge geht. Ich schaue gern von den Gipfeln ins Tal hinunter. Ich kann in den Bergen mit mehr Weitsicht reflektieren, und vieles, was einen im Alltag bedrängt, relativiert sich. Du riechst den Fichtenwald, hörst das Vieh treicheln, die Felsen strahlen Ruhe und Intensität aus. Das ist pure Energie.

Was lieben Sie an «Heimweh»? Was zeichnet diese Formation aus?

Die Freundschaft. Wir verstehen uns ausgezeichnet. Ich war am Anfang skeptisch, als ich angefragt wurde. Ich dachte mir: Wie echt ist das, was diese Stimmen verkörpern wollen? Als wir dann beim ersten Treffen im Studio spontan zusammen sangen, hatte ich sehr gute Gefühle. Die Atmosphäre stimmte. Es war ein Herzensentscheid.

Ist das Ihre Musik, die Sie mögen?

Mit «Heimweh» erlebe ich eine andere musikalische Ebene als mit meinen Naturjuuz-, Volksmusik- und Akustikrock-Projekten. Wenn wir auf der Bühne stehen und miteinander singen, ist das einfach gut. Ich bin Tenor, Juuzer und Jodler, manchmal begleite ich als zweite Stimme. Das ist abwechslungsreich und fordert mich auch. Alles Gesangliche ist immer live bei unseren Konzerten. Da ist mehr dahinter, als man von aussen vermuten könnte.

Naturjuuz, Jodeln, akustischer Rock und Folk mit Gitarre: Bringen Sie Ihre Vielseitigkeit gut über die Runden, oder haben Sie Vorlieben?

Das Tiefste für mich ist der Naturjuuz, er hat mir auch viele Türen geöffnet. Aber ich liebe die Abwechslung. Ich spiele gerne Gitarre und singe Rockballaden. Inzwischen kommt dieser Bereich weniger zum Tragen. Ich wollte mit Gitarre und englischem Gesang Folk und Rock spielen – nicht juuzen. Aber heute ist der Naturjuuz klar am präsentesten.

Wie hat sich diese Wende ergeben?

Das Schlüsselerlebnis war ein Auftritt mit der Gruppe Natur pur an einem Jodlersymposium in Altdorf. Es war unglaublich, was für eine Wertschätzung der Naturjuuz erfahren hat. Das war während langer Zeit überhaupt nicht so. Man schämte sich im Muotatal sogar lange, immer auf diese Traditionen reduziert zu werden. Deswegen bin ich auch ausgebrochen und habe einen neuen Weg in den USA gesucht. Die neue Wertschätzung hat mir Mut gegeben, diesen Weg weiterzugehen. Angefangen hat es für mich mit der «Familie Betschart»: Mit Vater, Mutter und vier Schwestern habe ich gejuuzt und gesungen. Ich bin schon als Siebenjähriger auf der Bühne gestanden.