Wer die ikonische Sängerin Nana Mouskouri nur von «Weisse Rosen aus Athen» kennt, hat eine Menge verpasst. Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Quincy Jones oder mit Harry Belafonte («An Evening with Belafonte/Mouskouri»). Das feine Jazz-Folk-Balladen-Album «Nana – arranged & conducted by Bobby Scott» ist 1965 erschienen und nun neu veröffentlicht worden. Die 84 Jahre alte Mouskouri ist mit über 300 Millionen verkauften Tonträgern nach Madonna die zweiterfolgreichste Sängerin. Sie ist in Kreta geboren, lebt aber seit Jahren am Genfersee, wo wir sie trafen.

Frau Mouskouri, Sie leben mit Ihrem Gatten seit vielen Jahren in der Schweiz. Was ist der Grund?

Nana Mouskouri: Ich fühle mich in der Schweiz sehr wohl. Und man muss nicht um sein Leben fürchten. Im Winter wird es sehr kalt, das gefällt mir nicht so gut, doch dafür gibt es hier keine Hurricanes wie in der Karibik. Ich habe aber auch noch ein Haus in Paris.

Sie sind in den 60er-Jahren nach New York gegangen. Wie haben Sie jene Zeit in Erinnerung?

Quincy war massgeblich für meine Karriere. Er nahm 1962 mit mir das Album «The Girl from Greece Sings» auf, eine Sammlung von Broadway-Songs. Ich war 27, als ich nach New York kam. Für mich als junge Frau aus Griechenland war es klasse in Amerika, eine tolle, aufregende Zeit.

Ein Kulturschock?

Eine Welt, die ich nicht kannte. Es war so, dass ich in New York ständig abgleichen wollte, was ich schon in Filmen gesehen hatte. Ich suchte die Strassen, in denen Musik gespielt wurde. Ich war sehr durstig, alles aufzusaugen. Quincy nahm mich oft mit nach Harlem ins «Apollo Theatre», wo ich jeden Abend andere Künstler sehen konnte. Ich hatte so viel Glück.