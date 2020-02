Nackt bis auf das Skelett: Der Schweizer Soulstar Seven singt neu auf Deutsch

Nach den Hosen lasse er jetzt auch die Unterhosen runter, sagt Seven. Er sitzt vollständig angezogen in einem Café in Luzern und spricht über sein neues Album. Pardon, sein «Halbum». Es sind nur fünf Songs, eigentlich würde man dem EP sagen, «diesen Begriff finde ich aber schrecklich», sagt Seven, und da habe der «Peach Weber in mir» dieses Wortspiel erdacht. Seven kommt wie Weber aus Wohlen im Aargau, scheinbar die Kalauer-Hochburg der Schweiz.

Zurück zur heruntergelassenen Unterhose von Seven: Wer sich auf nackte Haut gefreut hat, der wird enttäuscht. Haut und Fleisch lässt der 41-Jährige nämlich gleich mit runter und gibt den Blick auf das Skelett frei: Seven singt neu auf Deutsch. Aus «Love» wird «Liebe», aus «Soul» wird «Seele». «Der Text ist König», sagt Seven, «das war schon immer so.» Aber: «Seien wir ehrlich: Wir konsumieren Musik ganz anders, wenn die Texte auf Englisch sind.» Wer auf Deutsch texte, der wolle verstanden werden.

Er habe in den über zwanzig Jahren, in denen er auf Englisch gesungen habe, insgesamt vielleicht fünf Interview-Fragen zu seinen Song-Texten beantworten müssen. Das sei zwar manchmal frustrierend gewesen, weil er auch schon damals Persönliches in die Zeilen gepackt habe, aber auch eine Art «Schutzschild». Wer als Schweizer auf Englisch singe, lasse im deutschsprachigen Raum das Publikum nicht gleich nahe ran. Mindestens die Unterhosen behalte man schon an.

«Ich dachte, Perfektion bügelt alles aus»

Vor zwei Jahren schwirrte ihm die Zeile «Ich will verletzlich bleiben und ehrlich sein. Auch Gefühle teilen, auch wenn es gefährlich scheint» durch den Kopf. «Und ich wollte schauen, ob ich es schaffe, dazu einen Text zu schreiben, der für mich komplett stimmt. Von dem ich schon beim Lesen denke: Der ist geil.» Geholfen hat ihm beim Schreiben Thomas D. von den Fantastischen Vier. Sie hätten über jedem Wörtchen gebrütet, gestritten, gezweifelt. Herausgekommen ist «Seele».