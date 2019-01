Erst vor sechs Monaten hatte die 25-Jährige mit "Sweetener" ihr viertes Studioalbum herausgebracht. Die zweite Single des Nachfolgers, "7 Rings", stellte vor wenigen Tagen einen Spotify-Rekord auf. Der Song wurde innerhalb der ersten 24 Stunden über 14 Millionen Mal gestreamt.

Im November hatte Grande bereits mit "Thank You, Next" ein Lied über ihre Ex-Freunde veröffentlicht. Die Sängerin geht in diesem Jahr auf Welttournee, die sie am 13. Oktober auch ins Zürcher Hallenstadion führt.