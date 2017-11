Die mutmasslich 47-Jährige, um deren genaues Geburtsdatum gestritten wird, hat seit den 1990er Jahren über 200 Millionen Alben verkauft.

"Es ist eine Ehre, hier zu sein und ich hoffe, dass ich in diesen Schuhen laufen kann. Das ist alles, was ich sagen kann", witzelte die mehrfache Grammypreisträgerin bei der feierlichen Zeremonie, zu der sie in hohen Stilettos erschienen war.

In den 1990er Jahren zählte Carey mit Hits wie "Vision of Love" oder "Heartbreaker" zu den erfolgreichsten Künstlerinnen in den USA. Ihr letztes Album "Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse" von 2014 verzeichnete hingegen nur schwache Verkaufszahlen. Zuletzt sorgte Carey wegen eines verpatzten Silvester-Auftritts auf dem New Yorker Times Square für Schlagzeilen, bei dem sie mit zahlreichen technischen Problemen zu kämpfen hatte.