(Intro: Lo)

Gäb si mir wenigschtens d Vorwau

Per favore

Nja, ey

Per favore

Ohh, gäb si mir wenigschtens d Vorwau

Per favore

De gäbs nume no 10 Millione Kombinatione, ja

(Refrain: Leduc)

„0-7-9“ het si gseit

„Du weisch immer no nüt“, het si gseit

Nidmau tschüss het si gseit, ey

Und i frage si ob ig ihri - tüt tüt tüt het si gseit tüt tüt

„0-7-9“ het si gseit

„Du weisch immer no nüt“, het si gseit

Nidmau tschüss het si gseit, ey

Und i frage si ob ig ihri - tüt tüt tüt het si gseit

Yeah

(Verse 1: Leduc)

I lüte jede Tag ar Uskunft aa

U möcht ihri Nummer ha

Wär lütet hüt no dr Uskunft aa?

Viu schaffe nümme da

Nume no si u no zwöi angri

Heisst, jedes dritte Mau isch si dranne

Si gäb mir jedi Nummere, Nummere

Nume ihri git si mir nid

Gäb si mir wenigschtens d Vorwau

Per favore

De gäbs nume no 10 Millione Kombinatione, ja

U weni nächär pro Minute drü vo de Nummere usprobier

De chönns maximau nume sächsehaub Jahr lang ga bisi ihri fing

(Refrain: Leduc)

„0-7-9“ het si gseit

„Du weisch immer no nüt“, het si gseit

Nidmau tschüss het si gseit, ey

Und i frage si ob ig ihri - tüt tüt tüt het si gseit tüt tüt

„0-7-9“ het si gseit

„Du weisch immer no nüt“, het si gseit

Nidmau tschüss het si gseit, ey

Und i frage si ob ig ihri - tüt tüt tüt het si gseit tüt tüt

(Verse 2: Lo)

Und jitz bini sit Jahre

Immer fautsch verbunde

Und am Schluss blibt mir tatsächlich numen e Nummre, nume no ei Nummre

U woni die ytipp mit zittrige Finger

Und i mir sicher bi das die doch muess stimme

Ghöri plötzlech das öbber drann isch

U wäge däm ghöri das Tram nid

Wo no het wöue brämsen aber es längt lang nid

Es renne Lüüt hären u aus verlangsamt sich

(Refrain: Lo)

„1-4-4“ hei si gseit

„Wie isch das nume passiert?“, hei si gseit

„Huere Siech“, hei si gseit, ja

U si winke d Ambulanz häre, „Hie hie hie“ hei si gseit „hie hie“

„1-4-4“ hei si gseit

„Wie isch das nume passiert?“, hei si gseit

„Huere Siech“, hei si gseit, ja

U si winke d Ambulanz häre, „Hie hie hie“ hei si gseit „hie hie“