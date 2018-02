Die Frau als Kreative müsse sich «oft mehr beweisen». «Ich werde bis heute gefragt, wer meine Songs und Texte schreibt», sagt Sina. Oft entscheiden sich Frauen dann gegen das toughe Musikbusiness, weil es schwierig sei, «Familienplanung an den unregelmässigen Arbeitszeiten und der oft schlechten Entlöhnung vorbeizubringen». Dann sind die CD-Verkäufe eingebrochen durch Spotify und illegale Download-Portale. Es ist schwieriger geworden, von der Musik leben zu können.

Traditionelles Rollenverhalten

Frauen sind allzu oft noch gefangen in diesem traditionellen Rollenverhalten. «Die Erziehung spielt eine entscheidende Rolle. Mädchen werden von klein auf dazu angehalten, sich zurückzunehmen und Platz zu machen. Sie zweifeln öfter an ihren Fähigkeiten», sagt Sina. «Ich erinnere mich gut, wie ich mich als junges Mädchen zum Schellenring oder ans Mikrofon stellen liess, während die Jungs sich selbstverständlich eine Gitarre oder einen Bass schnappten», erzählt sie.

«Nicht jede ist eine Beth Ditto», sagt Sina. «Frauen haben oft weniger das Bedürfnis und das Selbstbewusstsein, sich öffentlich darzustellen und die Leute von sich zu überzeugen.» Aber genau dieses Selbstbewusstsein brauche es, um zu sagen: Das kann ich genauso gut. Dazu brauche es «Ausdauer und Risikobereitschaft, alles auf eine Karte zu setzen. Darin sind Männer besser», räumt Sina ein. «Frauen brauchen mehr Mut, wenn sie als Schlagzeugerin oder Ton-Ingenieurin arbeiten wollen. Auch werden wir häufiger über unser Aussehen definiert. Mehr als einmal habe ich mir anhören müssen, ich sei zu alt für dieses oder jenes Festival.»

Männer geben im Musikbusiness also immer noch den Ton an. Nicht nur in der Schweiz. Bei den Grammy Awards hat die Sängerin Janelle Monáe «ein Ende der männlichen Vorherrschaft in der Musikindustrie» gefordert. «Die Zeit der ungleichen Bezahlung, der Diskriminierung ist um», sagte sie. «It’s a man’s man’s man’s world». Hat sich also seit James Brown 1966 wirklich nichts geändert?

Es braucht Vorbilder

Sina ist trotz allem zuversichtlich. In der aktuellen Baisse der Pop-Frauen sieht sie eine Wellenbewegung, die in der Schweiz umso mehr ins Gewicht fällt, als der Markt sehr klein ist. Diese Einschätzung deckt sich mit jener von Uli Heinzler, Hauptfachlehrer E-Bass an der Pop-Abteilung der Zürcher Hochschule der Künste. Beim Elektro-Bass- und Gesangsstudium liegt der Frauenanteil inzwischen bei 50 Prozent. Bei andern Instrumenten hapert es dagegen noch: beim Schlagzeug (100 Prozent Männer), bei der Gitarre (98 Prozent) und Keyboard (95 Prozent).

«Vor allem braucht es weibliche Vorbilder, damit sich das Rollenverhalten ändert. Eltern sollten Téchter schon früh ermutigen, sich auszuprobieren», glaubt Sina und fordert einen Gratis-Instrumental-Unterricht an Schulen. Wichtig sind auch Netzwerke, wo sich Frauen untereinander austauschen können. «Helvetia rockt» ist hier eine wichtige Anlaufstelle für junge Musikerinnen. Der Verein setzt sich für einen höheren Frauenanteil ein, besonders für Instrumentalistinnen. «Ziel muss sein, dass Frauen mitgestalten, auch in Führungspositionen. In einer Plattenfirma, als Produzentinnen, Texterinnen», sagt Sina.

«Es ist eine Frage der Zeit, bis sich der Anteil der Frauen erhöht. Das ist ja nicht nur in der Musik so. Dafür braucht es ein Umdenken, und das dauert», so Sina. Denn eines ist klar: Es gibt sie, die innovativen, talentierten Musikerinnen in der Schweiz. Zum Beispiel Blanka Inauen von der Elektro-Pop-Band Len Sander, die soeben ein Album von internationalem Format veröffentlicht hat («Schweiz am Wochenende» vom 27. 1.). Die Bassistin und Sängerin Vanja Vukelic, die mit ihrer erfrischend rotzigen Band Mama Jefferson am One Of A Million Festival rockt (8. 2., Stanzerei Baden). Phanee de Pool, die Camille aus Biel, die es überraschend auf die Nominationsliste der Swiss Music Awards (SMA) geschafft hat. Die vielversprechende Veronica Fusaro (20), die beim m4music-Festival gleich in zwei Kategorien siegte und jetzt an den SMA ihre neue EP «Ice Cold» vorstellt. Die soulige Sängerin Carla Fellinger in der Band Klain Karoo (Debüt-EP «Lights Down Low») sowie Andrina Bollinger, die es in den letzten beiden Jahren mit ihren Bands Eclecta und JPTR jeweils in die Jahresbestenliste dieser Zeitung schaffte.

Ja, es gibt sie, die neuen Schweizer Pop-Frauen: Sie sind jung, hochtalentiert, ehrgeizig und eigenwillig. Wie damals, vor 10 Jahren, als der Aufstand begann. Doch sie rocken im Untergrund, abseits der aktuellen Heimweh-Seligkeit. Doch Mann findet sie. Mann muss bloss hinhören und ihnen eine Chance geben.

Swiss Music Awards presents: Panel zum Thema, 7. Februar, 19 Uhr im Kosmos Zürich.

Swiss Music Awards, 9. Februar, Hallenstadion Zürich.