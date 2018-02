Es gibt diese Tage, da sitzt Mich Gerber im Hüsli an der Aare, und nur selten kommt ein Spaziergänger vorbei, der sich über den Fluss gondeln lassen will. Es wird Abend, jetzt ist es still. «Dann hört man das Rauschen der Aare ganz anders», sagt der Fährimann. Im Fährihüsli steht sein Kontrabass, fix installiert, «er wartet immer auf mich». Diese Abendstimmung, in die kann der Musiker eintauchen. «Das hat einen Hauch von Ewigkeit.» Viel Inspiration.

Dann sitzt Mich Gerber im Hüsli, den Kontrabass ganz nah. Er spielt, er komponiert.

Ganz allein für sich. Wie sich das etwa anfühlt, ist nun für alle hörbar. Mich Gerber hat nach langen zehn Jahren endlich wieder ein Album veröffentlicht. Es heisst «Shoreline» – Küstenlinie. Es ist ein leises Album, reduziert aufs Wesentliche. Der Kontrabass, die Perkussion (Andi Pupato), keine Elektronik. In diese Musik kann man eintauchen, ganz tief. Ab und zu trägt einen eine Welle hoch, dann ist da wieder die Weite, bevor man erneut abtaucht. Stets getragen von dieser Melancholie, die beglückt.

Kein Mann der vielen Worte

Mich Gerber ist kein Mann der vielen Worte, im Gespräch wirkt er zuweilen schüchtern. Man kann sich gut vorstellen, dass der bleiche, kahlköpfige Mann mit der markanten Brille viel besser schweigen kann. Auch auf der Fahrt von der einen Seite der Aare auf die andere. Dass er nur nickt, wenn der Fahrgast übers Wetter spricht oder den Pegelstand der Aare. «Nicht zu vergessen die Temperatur», wirft der 60-Jährige jetzt ein. Kein Mann der vielen Worte, aber einer mit Sinn für Humor.

Diese Leidenschaft fürs Wasser, die ist schon lange da. Mich Gerber hat ein Segelboot auf dem Bielersee, nimmt auch hierhin den Bass mit, fährt hinaus, setzt den Anker, spielt. Er wohnt im Berner Marzili, der Aare nah. Und mit dem letzten Album «Wanderer» begann er auch mit einer neuen Art von Konzerten. «Ich wollte eine Open-Air-Veranstaltung machen, mit der Natur als Kulisse, der Dämmerung als Lichteffekt», sagt er, «ich suchte einen Ort am Wasser. Diese Offenheit, das habe ich gern. Ich finde es wahnsinnig schön, in die Weite hinaus zu tönen.» Das erste Konzert fand am Bielersee statt. «Die Leute schauten auf den See hinaus, ich war daneben in einem Pavillon und spielte.»

Daraus entstand später die Konzertreihe «L’heure bleue», mit der Gerber seit fast zehn Jahren erfolgreich unterwegs ist. So dockte er mit ihr bei der Bodenackerfähre in Muri bei Bern an. Zuerst fanden dort einfach Konzerte statt. Seit gut sechs Jahren ist Gerber aber auch mehrmals im Monat als Fährimann unterwegs. Jetzt ist Gerber, der Musiker mit internationalem Renomee, Gemeindeangestellter in Muri bei Bern.

Er scheint selbst fast etwas erstaunt darüber. «Ich mache es zur Freude», sagt der Kontrabassist. «Ich habe eine ganz klare Aufgabe. Ich warte, und wenn jemand rüber will, fahre ich ihn.» Ein Gegensatz zum Musikerleben, bei dem es keinen Dienstanfang und keinen Feierabend gibt.

Mich Gerber, der aus einer Musikerfamilie stammt, hat sich in diesem unsteten Business immer behauptet. Sein erstes Album «Mystery Bay» (1997) machte ihn bekannt, fortan konnte er sein Ding machen. Er macht das in seiner eigenen Live-Sampling-Technik, sodass er sich als Einmannband auf der Bühne selbst begleiten kann und doch wie ein Kontrabassorchester klingt. Später arbeitete er mit Sängerinnen wie der Britin Imogen Heap, Bajka aus Deutschland oder Jaël von Lunik zusammen.

Auf «Shoreline» verzichtet er völlig auf Stimmen. Sehr bewusst. «Ich will auf jedem Album ein neues Gebiet erforschen, jetzt interessierte mich die Reduktion.» Diese Konsequenz macht «Shoreline» sehr rund und harmonisch, man fühlt sich an das Debüt «Mystery Bay» erinnert. Schöne, volle Aufnahmen. Die Konsequenz wird ihm vermutlich aber den Einzug in Radio-Playlists und Hitparaden verwehren. «Das ist nicht mein Problem, sondern das der Radios», findet Mich Gerber. Und meint es nicht arrogant, sondern abgeklärt. Da hat einer aufgehört, irgendwem gegenüber irgendwelche Konzessionen zu machen.

Konzert in der weiten Umgebung

Dazu hat er auch keine Zeit. Die braucht er dafür, schöne Orte zu suchen. «Ich gehe diese besonderen Eckchen suchen, häufig mit dem Velo», sagt er. «Ich bin immer fokussiert darauf, ob man etwas daraus machen kann.» «Etwas daraus machen» heisst in seinem Fall, dass der Ort für einen Auftritt geeignet ist. Dazu muss er «schön» und «erschlossen» sein. Meistens weiss Mich Gerber sofort, wo er die Bühne aufstellen will, wo das Publikum sitzen soll. Und Wasser ist mittlerweile gar nicht mehr unbedingt nötig. «Mir ist es wohl, wenn ich in einer weiten Umgebung bin. Ich habe erst später gemerkt, dass es diese Orte auch in den Bergen gibt. Oder im Industriegebiet.»

Mich Gerber Shoreline (Irascible). Live 22. 2. Heitere Fahne Bern (CD-Release-Party); 25. 2. Moods Zürich; 2. 3. La Marotte, Affoltern am Albis; 10.3. Chrämerhuus, Langenthal; 22.3. Cargo Bar Basel; 8.4. Mühle Hunziken; 12.4. Royal Baden; 13. 4. Guggenheim, Liestal.