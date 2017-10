Helene Fischer hat Glück. Sie kann froh sein, dass das Hallenstadion in Zürich und nicht in Mettmenstetten, Ormalingen oder Wettswil-Bonstetten steht. Nichts gegen diese Orte, aber im Gegensatz zu «Zürich» klingen sie nur einen Drittel so cool, wenn man sie in ein Mikrofon sagt. Oder haucht. Oder singt. Und das hat Helene Fischer am Dienstagabend immerhin handgezählte 49 Mal getan. Und da Fischer bis am Sonntag noch vier weitere Mal im Hallenstadion spielen wird, wird sie am Ende wohl knapp 245 Mal «Zürich» gesagt haben. Wären die Konzerte in Wettswil-Bonstetten gewesen, hätten alleine diese Ansagen beinahe einen kompletten Abend eingenommen. Das wäre etwas schade gewesen.

Was Helene Fischer im Zürcher Hallenstadion zeigte, war nämlich durchaus ansehnlich. Die Deutsche tanzte, flog durch die Lüfte, stand da in einem Wasserfall-Kleid, stolzierte auf einer Plattform, turnte an einem Seil, dass von der Decke hing, liess sich auf eine Plattform unters Dach ziehen, sprang aus grosser Höhe auf ein Trampolin, hüpfte, winkte und sowieso: sang. 33 Songs lang powerte sie durch den Abend. Insgesamt 160 Minuten dauerte ihr erstes von fünf Konzerten im Hallenstadion. Alle Ausverkauft bis auf wenige Plätze: 50000 Besucher insgesamt. Und auch wenn das etwas vorgreift: Alle werden begeistert sein.

Maximal harmlose Musik

Da ist es eigentlich auch egal, dass das Gebotene gar nicht durchwegs super und grossartig ist. Das Publikum ist der kleinen Sängerin ergeben. Immer wieder spricht sie sie an: «Meine Lieben». Ihre Musik-Melange ist über weite Strecken maximal harmlos. Es sei «imposant, aber nicht übertrieben», sagt ein Besucher in der Pause. Das ist vielleicht das Grundgeheimnis der Dame: Alles bleibt schön mittig. Nichts wird übertrieben, aber auch wenig ausgelassen. Der Exzess ist genauso weit weg wie die Abstinenz.

Dafür zahlt das Konzert oft den Preis der Oberflächlichkeit. Alles bleibt brav bis bieder – ganz gewollt. Fischer will «ihre Lieben» in «Zürich» nicht überfordern. Die wechselnden Kostüme sind allesamt fest angeklebt, dass auch ja nichts verrutscht. So bleibt es sexy wie bei einer Fernsehsendung über das «Moulin Rouge». Nett anzusehen, aber schlussendlich harmlos. Da ist Helene Fischer ganz das Schlagersternchen: Ja nicht anecken.

Musik für alle

Dabei kann man sie musikalisch längst nicht mehr «nur» im Schlager verorten. Zu ihrer aktuellen Single «Achterbahn» klopft ein wuchtiger Beat. Das ist dann Pop, wie er auch von einer Britney Spears oder Miley Cyrus serviert werden könnte – einfach mit deutschen Texten. Es ist Schlager für Leute, die sagen, sie würden keinen Schlager hören und es ist Pop für Leute, die sagen, sie würden keinen Pop hören. Kurz: Musik für alle.