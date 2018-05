«Wir wollen uns selbst bleiben und hier keinen Zirkus mit Feuerwerk veranstalten. Wir lieben es, in kleinen Clubs aufzutreten. Es ist uns wichtig, den Kontakt zum Publikum zu haben. Deshalb mache ich in drei Minuten einen halben Marathon auf dieser riesigen Bühne. Ich will nah beim Publikum sein, es spüren», meint Co im Gespräch mit der «Nordwestschweiz».

Der Einzug ins ESC-Finale am kommenden Samstag wird aber nicht leicht. In den vergangenen zehn Jahren gelang es nur zwei Schweizer Beiträgen, sich fürs grosse Finale des Song Contests zu qualifizieren. 2011 Anna Rossinelli mit «In Love for a While» und 2014 Sebalter mit «Hunter of Stars». Das wissen auch die aus Waltenschwil stammenden Geschwister, die heute in Los Angeles und in Gisikon in Luzern leben.