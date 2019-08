Sie spannen jetzt zusammen. Gölä, was schätzen Sie an Trauffer?

Gölä, eigentlich Marco Pfeuti, ist am 7. Juni 1968 in Thun geboren. Sein erstes Album «Uf u dervo» von 1998 ist mit über 250 000 verkauften Exemplaren das erfolgreichste Schweizer Mundartalbum. Seine englischen Songs sind nicht annähernd so erfolgreich wie die Mundartlieder. Besser ist dagegen das Projekt «Urchig» von 2017 mit Schweizer Jodelchören angekommen. Gölä ist seit sieben Jahren mit Heidi verheiratet und hat mit ihr zwei Töchter. Aus früheren Beziehungen hat der Sänger zwei Söhne. (sk)

Trauffer: Er ist der beste Chauffeur. Nein quatsch, das passt einfach. Das Projekt ist uns ja quasi vor die Füsse gefallen. Angefangen hat es mit diesem Song für das eidgenössische Schwingfest in Zug. Ich hatte eine Zusammenarbeit mit dem SRF, Gölä mit dem OK des Eidgenössischen. Da fragten wir uns: Zwei Songs für einen Anlass? Das bringt’s nicht.

Und Trauffer, was schätzen Sie an Gölä?

Trauffer, eigentlich Marc A. Trauffer, ist am 4. Juni 1979 in Brienz geboren. Er war Sänger der Band Airbäg und startete 2008 seine Solokarriere. Mit dem Album «Alpentainer» von 2014 war er über drei Jahre in der Hitparade, und auch die beiden Nachfolger «Heiterefahne» (2016) und «Schnupf, Schnaps + Edelwyss» (2018) erreichten absolute Spitzenwerte. Vor zehn Jahren übernahm er die Holzspielwarenfabrik seiner Eltern und führt sie als Inhaber. Trauffer ist liiert, mit seiner Ex-Frau hat er eine Tochter und einen Sohn. (sk)

Was sind Ihre Gemeinsamkeiten?

Gölä: Wir sind zielstrebig. Wenn wir uns zu etwas entschieden haben, geben wir Gas. Wir stehen am Morgen früh auf, und auf uns ist Verlass. Dazu nennen wir uns nicht Künstler, wir sind überzeugte Hobbymusiker.

Trauffer: Wir haben eine ähnliche Geschichte und wahrscheinlich immer das gleiche Menü gegessen. Wir sind Berner Oberländer, die eine Karriere als Musiker gemacht haben, die uns niemand zugetraut hat. Man hat uns immer schlechtgemacht und uns ausgelacht. Wir hatten mit denselben Problemen zu kämpfen. Das verbindet und schweisst zusammen.

Wie sind denn die Berner Oberländer?

Gölä: Gmögig und gsellig. Aber manchmal auch stur «wie ne Mohre». Aber man kann nicht verallgemeinern. Es hat aber überall gute und schlechte Leute.

Aber Sie zelebrieren in Ihren Songs schon das Landleben und heben es über dasjenige in der Stadt.

Trauffer: Die Stadt ist nicht generell schlecht. Schliesslich sind wir hier in Zürich. Aber ich bin einfach gern dort zu Hause, wo ich zu Hause bin. Ich bin so und lebe so. Journalisten unterstellen mir immer wieder, dass das eine Masche sei. Felder, Berge, Kühe und Seen. Das ist meine Heimat, meine Realität. Ich glaube, wenn man in einem urbanen Umfeld im kulturellen Bereich arbeitet, kann man nicht nachvollziehen, was ich mache. Das verstehe ich.

Was unterscheidet denn den Land- vom Stadtbuben?

Trauffer: Die Umgebung, in der du aufgewachsen bist, prägt dich. Du brauchst ein Töffli, wenn du als Landbueb ans Grümpelturnier ins benachbarte Dorf willst. Es ist das Angebot, das uns verschieden macht. In der Stadt hast du viel mehr Möglichkeiten. Wenn ich Landei ein, zwei Tage in einer Stadt bin, halte ich es nicht mehr aus. Ich muss heim. Die städtische Hektik macht mich viel zu nervös. Ich geniesse die Ruhe, die Landschaft bei uns. Deshalb kommen ja die Städter zu uns zum Wandern.

Gölä: Ich gehe nicht nach Zürich, wenn ich nicht unbedingt muss. Ich finde die Stadt furchtbar. Alles sieht genau gleich aus, und ich finde mich überhaupt nicht zurecht. Ich fühle mich wie in einem Labyrinth, aus dem ich nicht herausfinde. Ohne Trauffer wäre ich hier verloren.