«Meh als meh. Meh als meh», singen 12'000 Kehlen und geben Frontmann Büne Huber deutlich zu verstehen, dass sie noch lange nicht genug haben. Das Konzert von Patent Ochsner am Samstagabend war der unbestrittene Höhepunkt des Festivals. Ein Konzert für Band und Massenchor, denn das Publikum sang bei jedem Stück, jedem Ochsner-Hit, lautstark mit. Das Publikum kriegte, was es wollte. Überraschend, dass nur zwei Songs aus dem aktuellen Album «Cut Up» gespielt wurden. Büne Huber staunte aber nicht schlecht, als die Zuschauer auch die neuen Stücke «Pfingerabdröschti» und «Für Immer Uf Di» schon bis auf die letzte Zeile auswendig mitsangen. Büne Huber danke es den Zofingern mit dem Rotweinglas in der Hand: «Für immer uf di. Für immer uf eu – Heitere – Zofige!»

«Etwas ganz Besonderes» ist der Heitere für den Rothrister Posaunisten René Mosele. «Als Teenager war ich an ihren Konzerten, auch im Zofinger Ochsen, und war ein Riesenfan. Plötzlich stehst du selber mit ihnen auf der Bühne, das ist grossartig,» sagt er. Seit gut zwei Jahren ist Mosele in der neuformierten fünfköpfigen Bläsersektion. Und nicht nur das: Am Sonntagnachmittag spielte er noch in der Band von Kunz. Bei den Ochsner-Bläsern waren aber noch weitere Musiker aus der Region engagiert. Seit diesem Jahr auch Estefanía Campaña (Posaune und Euphonium) aus Zofingen sowie Saxofonist Alex Hendriksen, der an der Musikschule in Olten unterrichtet.

Patent Ochsner ist die Schweizer Band, auf die sich alle einigen können. Überhaupt waren es die Schweizer Bands, die der 29. Ausgabe des Zofinger Open Airs den Stempel aufdrückten. Am Sonntag machten die Hauptacts Marc Sway, Kunz und Stefanie Heinzmann Stimmung, zuvor aber noch Lo & Leduc, die den Heiteren am Freitagabend zum Kochen brachten. Wie schon im letzten Jahr räumten die beiden Berner mit ihrer grossen Band mit Bläsern kräftig ab und versprühten Lebensfreude. Beeindruckend war aber vor allem die Freestyle-Rap-Einlage aus den vier aus dem Publikum aufgeschnappten Worten Silberring, Aufmerksamkeitsdefizit, Mauersegler und Mandalamale.

