In der im September startenden vierten Staffel des Musikdramas spielt der Oscar-Preisträger die Musik-Ikone Uncle Eddie, die der Hauptfigur Lucious ihren ersten Radioauftritt ermöglichte.

"Wir wussten, dass er sehr musikalisch ist und fragten ihn, ob er in der Serie selbst singen möchte", erklärte Produzentin Ilene Chaiken. "Er war begeistert", fügte sie hinzu.

Anders als Streep und Brosnan, die als reine Amateure ihre Parts in dem ABBA-Musical "Mamma Mia!" sangen, ist Whitaker ein musikalischer Profi: Unter anderem tourte er in den 1980er Jahren mit einem Kammerchor durch England und studierte an der University of Southern California als Tenor Operngesang.