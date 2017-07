«In Paris brennen Autos und in Zürich mein Kamin», ist einer dieser ersten Sätze. Und tatsächlich: Der ist unfassbar gut, er schafft es auch, dass man nachher zuhört, was dieser Mann zu sagen hat. Es kommen dann Sätze wie «Die einen ertrinken im Überfluss, die anderen im Meer». Da bekommt man daheim auf dem bequemen Sofa ein schlechtes Gewissen gegenüber all den Ungerechtigkeiten da draussen. Viel mehr kann Musik aus der Schweiz gar nicht wollen.

Sehnsuchtsgetränkte Musik

Aber warum so ernst, lieber Faber? «Vielleicht bin ich einfach sehr sensibel», sagt er. Ohne Lächeln. Er schreibe lieber, wenn es ihm nicht so gut gehe. «Wenn ich einen Song schreibe, will ich die Stimmung in etwas Kreatives packen und so darüber hinwegkommen.» Dieses Bedürfnis habe er nicht, wenn er glücklich sei – und das sei er durchaus oft. Jetzt lächelt er wieder.

Die ständige Schwermut, die aus Fabers Texten tropft, wird von der rumpligen Musik unterstützt. Allen voran durch die markigen Punkte vom Toggenburger Posaunist Tillmann Ostendarp. Es steckt viel Balkan-Groove in den 13 Songs, aber nicht in der wilden Party-Variante, sondern reichlich sehnsuchtsgetränkt.

Mittlerweile steht Weisswein auf dem Tisch und Faber spricht über Sizilien, Belgrad und Marina Abramović. Auf Fragen antwortet er oft mit einer Gegenfrage und der Aschenbecher wird bereits zum zweiten Mal geleert. Er ist die schöne Anti-These zu all den selbstsüchtigen Selbstoptimierern, von denen es gerade so wimmelt. Diejenigen, die in jeder freien Minute ins Fitness-Studio rennen, um auch den letzten Fehler der Natur zu korrigieren. Faber, so vermutet man, liest dann lieber ein Buch und raucht dazu.

Das Übertriebene in seiner Musik begleitet Julian Pollina scheinbar halt auch in seinem Leben. Zurzeit humpelt er. Ein Velounfall spätnachts – die Strasse sei nass gewesen, aber natürlich habe er etwas getrunken. Ganz erwachsen will der Mann also im Moment noch nicht sein.

Faber: Sei ein Faber im Wind (Universal). Live: 8. Juli Openair Wettingen, 13. Juli Gurtenfestival Bern.