ESC-Gewinner haucht mit seinem Album dem Latino-Bolero neues Leben ein

Man sah es ihm an, dass er sich auf der grossen Bühne des Eurovision Song Contest nicht wohl fühlte. Wie ein Fremdkörper wirkte der zerbrechliche portugiesische Sänger Salvador Sobral neben all den schrillen, lauten und farbigen Paradiesvögeln. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, gewann er vor drei Jahren den europäischen Gesangswettbewerb in Kiew überlegen. So berührend und leidenschaftlich hatte schon lange niemand mehr am ESC Welt- und Herzschmerz vertont. Aber nur Insider wussten damals, dass sein Leiden echt war. Sobral war todkrank. Ein halbes Jahr nach dem Sieg in Kiew musste er sich denn auch einer komplizierten Herztransplantation unterziehen. Sie ist gelungen.

Drei Jahre danach sieht der inzwischen 30-jährige Sänger viel gesünder und wohlgenährt aus. Seine Stimme hat aber nichts an Ausdruckskraft verloren. «Ich würde nie so singen, wie ich heute singe, wenn ich nicht diese Krankheit durchgemacht hätte», sagte er gegenüber der Agentur DPA. Aber vor allem: Salvador Sobral hat sich nicht verführen lassen und gar nicht erst versucht, seinen Grosserfolg im Poplager mit kommerziellen Zugeständnissen zu konservieren oder gar zu wiederholen. Er geht unbeirrt seinen künstlerischen Weg.

Latino-Bolero hat nichts mit spanischem Bolero zu tun

Chet Baker und Stevie Wonder sind seine Jugendidole. In den letzten Jahren hat Sobral aber auch den belgischen Chansonnier Jacques Brel für sich entdeckt und den französischen Chanson auf «Lisboa – Paris» gewürdigt. Auf seinem aktuellen Album ist der Spross einer portugiesischen Adelsfamilie abermals neue Wege gegangen und ist in acht Boleros und einem Tango tief in die lateinamerikanische Songtradition eingedrungen.