Heute ist alles ein wenig ruhiger um die Kelly Family. Das Konzert am Samstagabend ist zwar ausverkauft, aber die Teeniemassen ziehen die älter gewordenen Familienmitglieder nicht mehr an. So ist auch der Konzertsaal bestuhlt. Damit will die Band auch das ältere Publikum anlocken.

Im Interview erzählt die Band, dass sich ihr Publikum mit ihnen gewandelt hat. Heute kämen die damaligen Fans mit ihren Partnern und Kindern ans Konzert.

Das Musikmachen bereite ihnen aber nach wie vor viel Freude . «Wir haben einen riesen Spass auf Tour.»