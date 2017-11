Aus den 63 Clubs aus der deutschen und französischen Schweiz, die ihre Dossiers eingereicht haben, wurden folgende ausgewählt: Bad Bonn in Düdingen FR (20'000 Franken), L'Amalgame in Yverdon-les-Bains VD und Fri-Son in Freiburg (je 10'000 Franken), Café Bar Treppenhaus in Rorschach SG und La Parenthèse in Nyon VD (je 5000 Franken).

Wie Migros-Kulturprozent in einer Medienmitteilung vom Mittwoch schreibt, habe die Jury jene Clubs ausgewählt, "die ein besonders kreatives Programm erstellen und unabhängig von ihrer Grösse den Schweizer Musikschaffenden viel Präsenz geben". Diesbezüglich habe Bad Bonn am stärksten beeindruckt, zumal der Club abseits der städtischen Zentren liege. "Bad Bonn schafft es, richtungsweisende nationale und internationale Musiker sowie ein breites Publikum in Düdingen zu versammeln", wird Philipp Schnyder vom Migros-Kulturprozent zitiert.

"Cheers!", das gemeinsame Fördergefäss der Suisa und des Migros-Kulturprozent, ist vorerst für zwei Jahre vorgesehen. Der Preis ersetzt die Label-Förderung, mit der das Migros-Kulturprozent zwischen 2006 und 2017 mehr als eine Million Franken in die Popmusik investiert hat. Die Preisverleihung findet an der Award-Show des Popmusikfestivals m4music am 24. März 2018 im Zürcher Schiffbau statt.