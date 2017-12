Das Klavier steigt ein, der Bass ebenso, und als die Pauke im Crescendo die Viertelnoten in den Saal pumpt, nimmt das Konzert Fahrt auf, und das Publikum mit auf eine Reise durch Folk, Rock und Latin. Ein Konzert, das 100 Minuten später nur glückliche Gesichter zurücklässt.

Einfühlsam und explizit

Es ist dies der durchaus denkwürdige Auftritt von Faber, 24 Jahre jung, Sänger und Songwriter aus Zürich. Ist er der Schweizer Newcomer des Jahres? Jein. Dieser Faber war ja schon vor einem Jahr ein Geheimtipp, als er zu später Stunde am BScene-Festival im Atlantis aufspielte. Richtig durchgestartet aber ist er in diesem Jahr, mit der Veröffentlichung seines ersten Full-Length-Albums: «Sei ein Faber im Wind».

Darauf kombiniert der Sänger auf raffinierte Weise einfühlsame Poesie mit expliziten Passagen. Ein Kontrastprogramm, was ihn nicht so leicht verortbar macht. Und inhaltlich umso interessanter.

Sein Publikum erschliesst er sich, auch das ist bemerkenswert, über die Feuilletons und über Social Media, weniger aber über die klassischen Radiokanäle. Das zeigt der Blick auf die Airplay-Bilanz des vergangenen Monats: Da wurden seine Lieder lediglich von «SRF 3» und «Radio Freiburg» gespielt – und auch auf diesen Sendern nicht einmal täglich. Trotzdem schafft es Faber, Säle zu füllen. Wie macht er das? Mit dem Ruf, der ihm vorauseilt. «Faber aus der Schweiz ist der Hype, den man hören muss, um es zu glauben», hat die Hamburger «Zeit» schon im Juli begeistert festgestellt.

Stimmung wie bei Mumford & Sons

Tatsächlich hängen ihm die Fans an den Lippen. Da sind die cleveren Texte, die er durchaus doppelbödig einbettet in seine Songs: «Wenn du dann am Boden bist / Weisst du, wo du hingehörst», das hört sich traurig an, die Leute klatschen trotzdem frohen Mutes mit, denn die Songstrukturen verströmen oft eine Bierseligkeit wie bei Mumford & Sons.

Da ist aber auch der entwaffnende Charme und Witz eines geborenen Entertainers. «Das nächste Lied ist uns immer ein bisschen peinlich: Entweder spielen wir es am Schluss, wenn die Leute besoffen sind. Oder am Anfang – dann haben wir es hinter uns», sagt Faber zum Amüsement des Publikums. «Schlechte Musik, dafür bumst es», fügt er hinzu und stimmt «Nichts» an, einen herrlichen Abgesang auf die junge Partygesellschaft, allerdings ganz ironisch in feuchtfröhlichem Vaudeville-Stil gehalten.