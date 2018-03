"Es ist immer ein grosses Kompliment, wenn ein Künstler deinen Song so sehr liebt, dass er sich die Zeit nimmt und Mühe macht, ihn zu überarbeiten", sagte John (70) in einem Statement.

Sheeran hat eine Version der Ballade "Candle In The Wind" eingesungen, Lady Gaga interpretiert den Hit "Your Song" neu. Ausserdem sind Musiker wie Sam Smith, Mary J. Blidge, Pink und Florence And The Machine auf den beiden Alben zu hören.