Das Kreuzfahrtschiff Aidaluna mit rund 2200 Gästen und etwa 600 Crewmitgliedern sei für die Suche an die mutmassliche Unglücksstelle zurückgekehrt. An der Suchaktion waren auch ein Hubschrauber und ein Suchflugzeug der kanadischen Küstenwache sowie ein weiteres Kreuzfahrtschiff beteiligt.

Der Sänger Daniel Küblböck (33) ist nach Angaben der Reederei Aida Cruises am frühen Morgen bei der Kreuzfahrt über Bord gegangen und wird seither vermisst. Es gebe Grund zur Annahme, dass Küblböck gesprungen sei. Dies sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur DPA am Sonntagnachmittag.

«AIDA Cruises bestätigt, dass am frühen Morgen des 9. September 2018 ein Gast von AIDAluna auf dem Seeweg nach Neufundland über Bord gesprungen ist. Der Kapitän und die Crew von AIDAluna haben umgehend und in enger Abstimmung mit den örtlichen zuständigen Behörden alle erforderlichen Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Ein Kabinencheck wurde durchgeführt, der bestätigte, dass ein männlicher Gast, Daniel Küblböck, vermisst wird. Das Schiff wurde vorsorglich gestoppt und zur Stelle zurückgefahren, wo der Vorfall angenommen wurde.»

Von Bord ging Küblböck um 5 Uhr morgens (Ortszeit) in Neufundland von Deck 5. Auf der Aidaluna befand sich Küblböck als Urlauber. Sie war auf dem Weg von Hamburg nach New York.

Die Unglücksstelle liegt nach Angaben von Aida Cruises in der Labrador See, ungefähr 100 Seemeilen (etwa 185 Kilometer) nördlich von St. John's/Neufundland. Die Wassertemperatur betrage in dem Gebiet etwa 10,5 Grad.

Daniels Vater Günther Küblböck sagte zu "Bild": «Ich klammere mich jetzt nur an die Hoffnung, dass irgendwie doch noch alles gut wird!»

Nach neusten Informationen blieb die Suche aber bislang erfolglos. "Bild" zitiert eine Durchsage des Kapitäns der "AIDAluna" gegen 20.30 Uhr: «Ich bedaure sehr, dass ich Sie an dieser Stelle informieren muss, dass wir die Suchoperation als solche mit dem gemeinsamen Beschluss der Küstenwache von Kanada abgebrochen haben beziehungsweise beendet haben.»

Küblböck wurde einer breiten Öffentlichkeit seit 2003 bekannt durch seine Teilnahme bei der RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" mit Dieter Bohlen. (pz/sda)