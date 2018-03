Wer Lys Assia in den letzten Jahren erlebt hat, kann sich das kaum vorstellen: Die am 3. März 1924 im aargauischen Rupperswil unter dem bürgerlichen Namen Rosa Mina Schärer geborene Lys Assia war in den frühen 50er-Jahren ein international gefeierter Star.

Der grosse Durchbruch als Sängerin gelang ihr 1950 mit «O mein Papa» aus der Operette «Der schwarze Hecht» von Komponist Paul Burkhard. Der Song wurde zum Welthit und Lys Assia zur berühmtesten Schlagersängerin in jener Zeit.