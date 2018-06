Über 50 Instrumente spielen eine Komposition und doch braucht es nur einen, der dafür in die Tasten haut? Willkommen zu den Album-Aufnahmen von «Musica Automata», dem Roboter-Orchester von Leonardo Barbadoro.

Klassische Musik vom Computer gesteuert? Was in den Ohren vieler Liebhaber grauenvoll tönt, sieht Barbadoro als Chance für die Musik. «Die Robo-Performance übersteigt wegen ihrer extremen Präzision oft die menschlichen Künstler und führt so zu völlig neuen Ausdrucksmöglichkeiten», sagt er.

Bals soll man sich davon auch live überzeugen lassen können: Barbadoro und sein Team planen ein Konzert. (smo)