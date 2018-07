Auch "Cats"-Komponist Andrew Lloyd Webber schrieb: "Lebewohl liebste Gillie, drei Generationen des britischen Musicals verdanken dir so viel." Lynne choreografierte neben "Cats" auch Webbers zweiten Welterfolg "The Phantom of the Opera". Beide Musicals wurden weltweit von Millionen Menschen gesehen, sie stehen auch nach drei Jahrzehnten weiter in London auf dem Programm.

Die Ex-Ballerina Lynne arbeitete als Choreografin für mehr als 50 Produktionen im West End in London und am Broadway in New York. Sie wurde unter anderem mit zwei Olivier Awards ausgezeichnet, dem höchsten britischen Theaterpreis. 2014 wurde sie von Königin Elizabeth II. in den Stand einer Dame erhoben als Auszeichnung für ihre Verdienste um Theater und Musical.