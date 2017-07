Im Festspielhaus klatschte das Publikum später lange und kräftig für die Neuinszenierung der Wagner-Oper. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer sprach anschliessend beim Staatsempfang von einer "fantastischen, einzigartigen, wunderbaren Eröffnung" und einem "weltweiten Highlight". Festspielleiterin Katharina Wagner freute sich über das "wunderbare künstlerische Erlebnis".

Regisseur Barrie Kosky, Intendant der Komischen Oper Berlin, hatte Wagners einzige komische Oper als eindringlichen Weckruf gegen Antisemitismus und Fremdenhass konzipiert und dabei eine direkte Verbindung zum Leben des Komponisten und der Verherrlichung seiner Werke im Nationalsozialismus hergestellt.

Stürmischer Beifall und Buh-Rufe

Stürmischer Beifall umbrandete das hochkarätige Sängerteam, allen voran Michael Volle als Hans Sachs. Ähnlich gut kamen Klaus Florian Vogt als Stolzing und Johannes Martin Kränzle als Beckmesser weg. Dagegen musste Anne Schwanewilms als Eva etliche Buhrufe hinnehmen. Einige Buhs bei überwiegender Zustimmung gab es für Regisseur Kosky sowie Dirigent Philippe Jordan, Musikchef der Pariser Bastille-Oper.

Vor Premierenbeginn war zuvor in einem langen, dunkelblauen Kleid Königin Silvia zur Vorstellung erschienen. Bayerns First Lady, Karin Seehofer, hielt ihr bei Dauerregen einen Schirm auf dem Weg ins Festspielhaus. Horst Seehofer begleitete Schwedens König Carl Gustaf. Bundeskanzlerin Merkel trug ein bronzefarbenes Ensemble aus langem Rock und Blazer. Sie kam an der Seite ihres Mannes Joachim Sauer. Die Kanzlerin ist Stammgast in Bayreuth.

Regen schreckt Schaulustige nicht ab

Mehrere Hundert Schaulustige hatten sich von dem schlechten Wetter nicht abschrecken lassen. Sie jubelten den weiteren Ehrengästen zu, darunter die "Tatort"-Schauspieler Harald Krassnitzer und Udo Wachtveitl sowie Ex-Skirennläuferin Rosi Mittermaier mit Ehemann Christian Neureuther.

Wie jedes Jahr liessen sich auch zahlreiche Politiker den Beginn der Festspielwochen nicht entgehen. Neben Mitgliedern des bayerischen und des Bundeskabinetts kamen auch Bundestagspräsident Norbert Lammert und seine Stellvertreterin Claudia Roth.

Am Mittwoch geht das kulturelle Grossereignis mit "Tristan und Isolde" weiter. Regie führt Katharina Wagner. Zudem stehen in dieser Festspielsaison "Parsifal" und der vierteilige "Ring des Nibelungen" auf dem Spielplan.

Die Festspiele enden am 28. August. Nach Veranstalterangaben wurden etwa 58'000 der heiss begehrten Eintrittskarten an Wagner-Fans aus 78 Ländern verkauft.