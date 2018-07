Alle reckten sie die Hände in die Höhe. Rauf zum Himmel, Hunderte Händepaare, die sich im Rhythmus des wummernden Basses hin und her bewegten, her und hin. Rot beschienen in der Nacht. «2raumwohnung» spielten den letzten Track der Zugabe, einen Remix ihres ersten Hits «Wir trafen uns in einem Garten», eins mit dem Publikum, eins mit sich und der Musik.

Nur traf man sich nicht in einem Garten, sondern an der Basler Riviera, am Montag zum Start der 19. Ausgabe des Festivals «Im Fluss».

«Wow», hauchte Sängerin Inga Humpe nach dem letzten Ton mit ihrer unverkennbar lasziven Stimme ins Mikrofon. «Was für ein unglaublich tolles Fest. Wir kommen wieder.» Die Hände, sie begannen zu klatschen, laut und lang. Tino Krattiger, der Festivalkapitän, war gelöst und sehr bewegt, wie man ihn nur selten erlebt. Er sagte, mit verklärtem Blick auf all die Hände am Rheinufer bis hinauf zur Mittleren Brücke: «So einen magischen Start in die Festivalsaison hatten wir schon lange nicht mehr. Und so viele Besucher wie heute Abend noch nie. Grossartig.»