Mundartbotschafter: Kanton Bern ehrt Stephan Eicher

(swe) Bekannt wurde der Berner im deutschsprachigen Raum in den 1980er-Jahren, als er zusammen mit seinem Bruder Martin Eicher mit der Band Grauzone und der Single «Eisbär» einen der bis heute grössten Hits aus der Schweiz landete. Seither hat der 60-Jährige rund 20 Alben veröffentlicht, wovon mehrere Gold- und Platin-Status erreicht haben.

Stephan Eicher, im Berner Vorort Münchenbuchsee aufgewachsen, habe das Berndeutsch in die Konzertsäle der Welt getragen. Damit, so schreibt der Kanton Bern zur Begründung am Montag in seiner Mitteilung, habe er einen Musikpreis verdient. Denn er habe die Mundart so gesungen, dass Ende der 1990er-Jahre beispielsweise auch ein Pariser Publikum seine Cover-Version von Mani Matters «Hemmige» begeistert mitsang. Und das, ohne den Text zu verstehen.