Dementsprechend gross war die Vorfreude bei Anaïs Emery (Intendantin) und Loïc Valceschini (Programmverantwortlicher) bei der Vorstellung des Festivalprogramms gestern. Gemeinsam hoben sie die Highlights der verschiedenen Wettbewerbssektionen hervor und wiesen auf ihre Geheimtipps hin.

Innerhalb des Internationalen Wettbewerbs sticht zum Beispiel «Tigers Are not Afraid» heraus. Das Kindheitsdrama der Mexikanerin Issa López vereint schonungslose Einblicke in den Krieg der Kartelle mit traumartigen Momenten. Zu den Bewunderern des Films gehört kein geringerer als López’ Landsmann und Oscar-Gewinner Guillermo del Toro («Shape of Water»). Der Däne Rasmus Kloster Bro präsentiert in Neuenburg seinen Erstling «Cutterhead». Das klaustrophobische Kammerspiel entfaltet sich auf einer U-Bahn-Baustelle und verbirgt eine Allegorie von hoher Aktualität.

Bei umstrittenen Künstlern wird gerne und oft auf das Label Enfant terrible zurückgegriffen, bei Gaspar Noé ist es tatsächlich angebracht. In seinem Film «Climax» wandelt sich ein Fest einer jungen Tanztruppe in einen visuellen Höllentrip, wie ihn nur der französische Regisseur zustande bringen kann. Schliesslich gibt es noch «Hereditary». Der Film des Jungregisseurs Ari Aster sorgt in den USA gerade für viel Wirbel unter Filmkritikern wie Fans.

Ein neues Meisterwerk

«Hereditary» beginnt mit einer Beerdigung: Annie (Charakterdarstellerin Toni Collette) hat ihre Mutter Ellen verloren, die zeitlebens nichts von ihrem Innenleben preisgab. Annie beginnt ihre Familienbeziehungen zu hinterfragen und, wieso sich Ellen so stark für ihre Tochter Charlie (Nachwuchsschauspielerin Milly Shapiro) interessierte. Auf ihrer Suche nach Antworten lüftet Annie erschreckende Geheimnisse.